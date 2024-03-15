يوروبا ليغ.. ربع نهائي صاخب عنوانه ميلان – روما

سحبت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، حيث أوقعت ميلان وروما في مواجهة إيطالية صافية ومواطنهما اتالانتا مع ليفربول الإنكليزي.

وأسفرت قرعة يوروبا ليغ عن التالي:

ميلان الإيطالي – روما الإيطالي

ليفربول الإنكليزي – أتالانتا الإيطالي

باير ليفركوزن الألماني – وست هام الإنكليزي

بنفيكا البرتغالي – مرسيليا الفرنسي

وتقام مباريات الذهاب في 11 نيسان/أبريل المقبل، والإياب في 18 منه.

وفي الدور نصف النهائي، سيلعب الفائز من مباراة بنفيكا ومارسيليا ضد الفائز من مواجهة ليفربول وأتلانتا، بينما يلعب الفائز بين ميلان وروما مع الفائز من ليفركوزن ووست هام.