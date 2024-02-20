وفاة بطل كأس العالم 1990 أندرياس بريمه

رحل نجم المنتخب الألماني السابق أندرياس بريمه الذي قاد بلاده للفوز بكأس العالم لكرة القدم عام 1990 عن عمر يناهز 63 عاماً إثر سكتة قلبية مفاجئة.

ويعد بريمه أحد أهم لاعبي الجيل الذهبي للمنتخب الألماني الغربي، حيث سجل هدف الفوز في المباراة النهائية لمونديال إيطاليا 1990 ضد الأرجنتين وقتها كانت بلاده منقسمة بين غربية وشرقية، ليُخلّد اسمه في سجلات التاريخ كأحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور.

ولد بريمه في مدينة هامبورغ الألمانية عام 1960، وبدأت شهرته مع نادي كايزرسلاوترن عام 1978، حيث لعب لأربعة مواسم قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونيخ عام 1982.

مع بايرن ميونيخ، حقق بريمه العديد من الإنجازات، حيث فاز بلقب الدوري الألماني ست مرات، وكأس ألمانيا أربع مرات، وكأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة عام 1991.

في عام 1986، انتقل بريمه إلى إنتر ميلان الإيطالي، حيث لعب لأربعة مواسم ثم انتقل إلى ريال سرقسطة الإسباني، قبل أن يعود إلى كايزرسلاوترن عام 1990.

مع المنتخب الألماني، شارك الراحل في بطولتي أمم أوروبا 1988 و 1992، وبطولتي كأس العالم 1986 و 1990.

وخاض النجم الألماني 86 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، وأحرز هدف التتويج من ركلة جزاء على الأرجنتين، بقيادة نجمها الأسطوري دييغو أرماندو مارادونا، ولقب وقتها بمبكي مارادونا.

ويعتبر هدف بريمه في نهائي كأس العالم 1990 أحد أهم الأهداف في تاريخ كرة القدم في بلاده، حيث ساهم في تتويج ألمانيا بلقبها الثالث في كأس العالم.

بعد اعتزاله اللعب عام 1998، اتجه إلى مجال التدريب، حيث درب العديد من الأندية الألمانية، منها كايزرسلاوترن، كارلسروه، أرمينيا بيليفيلد، كولن، أونترهاخينغ، والمنتخب الألماني تحت 21 عاماً.