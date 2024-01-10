وسام أبو علي.. تعرف إلى موعد ظهوره الأول في الأهلي المصري

يصل لاعب كرة القدم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي يحمل الجنسية الدنماركية، مهاجم ناجي سيريس السويدي سابقا، القاهرة خلال الساعات المقبلة، وذلك من أجل الخضوع للكشف الطبي الثاني بأحد مستشفيات القاهرة تمهيداً لإعلان النادي الأهلي المصري، التعاقد معه بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يُشارك اللاعب الفلسطيني، وسام أبو علي، في تدريبات الأهلي المصري، الخميس المقبل، بعد اجتيازه الكشف الطبي، وعدم تأخر وصوله للقاهرة .

متى يقدم الأهلي المصري وسام أبو علي؟

ويستعد النادي الأهلي المصري، لتقديم وسام أبو علي بعد اجتيازه الكشف الطبي الثاني بالقاهرة، بعد اجتيازه الكشف الطبي الأول بالسويد خلال اليومين الماضيين.

كواليس صفقة وسام أبو علي

وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، كواليس إتمام التعاقد مع اللاعب الفلسطيني، وسام أبو علي، والذي تم التعاقد معه ليكون أول صفقات النادي الأهلي المصري، في الميركاتو الشتوي.

وقال أمير توفيق في تصريحات لقناة النادي الأهلي الرسمية، إن التعاقد مع اللاعب الفلسطيني، وسام أبو علي، تم بشكل مؤسسي داخل النادي الأهلي وشركة الكرة، بعدما تم ترشيحه من قبل لجنة الاسكاوتنج، ثم قمنا بعرضه على لجنة التخطيط بالنادي، وتمت الموافقة على التعاقد مع اللاعب، بعد الحصول على موافقة المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر.

وأضاف توفيق، أننا أنهينا الصفقة مع نادي سيريس السويدي، وعملنا مع اللاعب وسام أبو علي بشكل جيد، وأرسلنا له فيديوهات عن النادي الأهلي، لأنه يعيش في الدنمارك، ثم عملنا على استخراج جواز سفر فلسطيني له يوم 12 ديسمبر الماضي.

" وسام ابو علي صفقة تكشف معنى مصلحة الاهلى اولاُ والعمل المؤسسي " اسلام الشاطر#البيت_الكبير pic.twitter.com/yTpEOEG21K — Al Ahly TV – قناة الأهلي (@AlAhlyTV) January 8, 2024

وأكد مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، أنه حصل على تقرير طبي من نادي سيريس السويدي بشأن حالة وسام أبو علي الصحية، وأن اللاعب سيخضع لكشف طبي آخر بعد الوصول إلى القاهرة.

تفاصيل صفقة وسام أبو علي المالية

وحصل الأهلي على توقيع وسام أبوعلي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، تبدأ من يناير الحالي مقابل مليوني يورو، يتم تسديدهم على 3 أقساط في غضون عامين، فيما يحصل اللاعب الفلسطيني على 600 ألف دولار في الموسم.

ويحمل المهاجم وسام أبو علي، البالغ من العمر 24 عاما الجنسية الفلسطينية، بالإضافة للجنسية الدنماركية، وسيتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي بعد إعلان التعاقد معه بشكل رسمي، وفقا للوائح اتحاد كرة القدم المصري، الذي يعتبر اللاعب الفلسطيني، لاعب محليا، وليس أجنبيا.

ولعب وسام أبو علي في نادي ألبورج فيندسيسيل الدنماركي، قبل الانتقال للدوري السويدي، وخاض 16 مباراة خلال الموسم الحالي سجل فيهم 10 أهداف وصنع آخر.