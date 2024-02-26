ورطة رونالدو في ملاعب السعودية.. احتفال يثير غضب الجماهير

فقد كريستيانو رونالدو السيطرة ورد على جماهير الشباب، التي كانت تهتف ضده طوال المباراة في فوز مثير بنتيجة 3-2 لفريق النصر في الدوري السعودي للمحترفين.

ويبدو أن اسم ليونيل ميسي هو الذي أثار غضب رونالدو، حيث قام بإشارة غير لائقة بيده تجاه المشجعين الذين هتفوا باسم الأرجنتيني للسخرية من منافسه القديم.

وتأخر الشباب مرتين في المباراة، لكنه استعاد التعادل في كل مرة قبل أن يسجل تاليسكا هدف الفوز في نهاية المطاف.

وسجل رونالدو ركلة جزاء في الشوط الأول ليفتتح التسجيل، مسجلا الهدف رقم 877 في مسيرته، كما يتبقى له انتصار واحد ليحقق الفوز رقم 800 في مسيرته.

بعد صافرة النهاية، أظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات وهو يقوم بحركة مسيئة وغير مقبولة، ويبدو أنه يستهدف أنصار الشباب المنافسين الذين هتفوا باسم ميسي.

في حين أن كاميرات التلفزيون لم تلتقط الحادث، إلا أن الانتقادات الموجهة للبرتغالي البالغ من العمر 39 عاما كانت سريعة، وتقول تقارير وسائل الإعلام المحلية إن الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح تحقيقا.

رونالدو، الذي انتقل إلى نادي النصر الذي يقع مقره في الرياض في ديسمبر/كانون الأول 2022، سجل 22 هدفا في الدوري هذا الموسم. وسجل في جميع مباريات النصر في عام 2024.

ويتأخر النصر عن غريمه الهلال بأربع نقاط، بعد أن لعب مباراة أكثر في دوري المحترفين السعودي.

ويتنافس النصر أيضا على دوري أبطال آسيا وهي البطولة التي لم يفز بها من قبل وسيلعب مع العين الإماراتي في الدور ربع النهائي الشهر المقبل.

وواجه رونالدو انتقادات مماثلة في الماضي، وتحديدا في أبريل/نيسان من العام الماضي، حينما قام بحركة مسيئة أيضا أثناء خروجه من الملعب في نهاية المباراة التي انتهت بالهزيمة 2-0 أمام الهلال في الدوري.

في وقت سابق من هذا الشهر، التقط وشاح الهلال الذي ألقي عليه من المدرجات، ووضعه في سرواله ثم رماه بعيدا أثناء سيره نحو النفق بعد خسارة النصر 2-0 في نهائي كأس موسم الرياض.