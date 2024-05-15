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ورثة مارادونا يتحركون قضائيًا لوقف بيع “الكرة الذهبية” المسروقة

يتجه النزاع حول ملكية الكرة الذهبية لمارادونا إلى أروقة القضاء، حيث يسعى ورثته لاستعادتها ومنع بيعها في المزاد.

فريق التحرير by فريق التحرير
مارادونا

في تطور جديد لقضية “الكرة الذهبية” التي حصل عليها أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا بعد فوز بلاده بكأس العالم 1986 في المكسيك، أعلن ورثته عن تحركهم قضائيًا لوقف بيعها في مزاد علني في باريس الشهر المقبل.

وكانت هذه الجائزة، التي تختلف عن الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العام من مجلة فرانس فوتبول، قد اختفت في ظروف غامضة لسنوات طويلة قبل أن تظهر مؤخرا. وقد أعلنت دار مزادات “أغوتيه” عن نيتها بيعها، مما أثار غضب ورثة مارادونا الذين يعتبرونها مسروقة.

وفي هذا السياق، كشف جيل مورو، محامي ورثة مارادونا، عن نيتهم تقديم طلب عاجل إلى رئيس المحكمة القضائية في نانتير بالقرب من باريس لسحب الكرة الذهبية من المزاد، بالإضافة إلى طلب مصادرة قضائية لها وتقديم شكوى بتهمة السرقة.

من جهتها، تدعي دار مزادات أغوتيه أن الكرة الذهبية عادت للظهور مرة أخرى في عام 2016 من بين قطع أخرى تم الحصول عليها من مجموعة خاصة في مزاد في باريس، وأن الشخص الذي اشتراها لم يكن يعلم أنها مسروقة.

في المقابل، يؤكد مورو أن ورثة مارادونا اكتشفوا مؤخرًا سرقة الكرة الذهبية، وأنهم يعتقدون أنها ملك لهم. ويطالبون بمنع بيعها استنادًا إلى القانون الفرنسي الذي يشترط حسن النية في المطالبة بملكية قطعة ما.

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فريق التحرير

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