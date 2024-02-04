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قرر مغادرة باريس.. تقارير تكشف وجهة “كيليان مبابي” القادمة

أكدت تقارير صحفية فرنسية أن مبابي قرر الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني بعد 7 سنوات قضاها في نادي العاصمة الفرنسي.

فريق التحرير by فريق التحرير
كيليان مبابي

يبدو أن المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، حسم مصيره وحدد وجهته المقبلة بالرحيل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكدت تقارير صحفية فرنسية أن مبابي قرر الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني بعد 7 سنوات قضاها في نادي العاصمة الفرنسي.

بداية كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان

ويتواجد كيليان مبابي مع باريس منذ عام 2017، وينتهي تعاقده في الصيف، ولم يقم بتجديد تعاقده العام الماضي.

وقال تقرير لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، إن مبابي، اتخاذ قرار الرحيل بالفعل وينتظر فقط الوقت المناسب للإعلان عن قراره، رغم أنه لم يتوصل إلى اتفاق مع النادي الملكي.

كيليان مبابي

وارتبط اسم مبابي، الفائز بكأس العالم 2018 ووصيف 2022، بالانتقال لريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمور تسير في طريقها الصحيح بين مبابي ومسئولي نادي ريال مدريد، قائلة إن المفاوضات قائمة بالفعل بين الطرفين لكنها محادثات سرية.

وأعلن المهاجم الفرنسي في عدة مناسبات أنه يرغب في الانضمام إلى صفوف ريال مدريد، خاصة في ظل عدم رغبته بالبقاء في فرنسا.

فيما أوضحت محطة “ار ام سي” الفرنسية، السبت، أن مهاجم فرنسا وهداف نادي باريس سان جيرمان لم يبلغ ناديه بأى قرار حتى الأن، لكنها أشارت إلى تعهد اللاعب بضرورة إخبار باريس قبل اتخاذ أي قرار يخص مستقبله الكروي، مشيرة إلى أن باريس قدم عرضا ضخما للاعب الفرنسي من أجل البقاء لكن لم يتم إحراز أي نجاح أو تقدم في هذا الشأن.

كيليان مبابي

ومطلع شهر يناير الجاري، عبر ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عن أمنيته في بقاء “مبابي” مع النادي، قائلا إن باريس هو أفضل ناد لـ”كيليان”، وأن “كيليان” هو أساس الفريق.

ووصف رئيس النادي، “مبابي” إنه رجل عظيم، ولاعب عظيم، ولديه شخصية رائعة، كما تربطه به علاقة طيبة.

يذكر أن كيليان هو اللاعب الوحيد المتبقي من نجوم خط الهجوم، بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي العام الماضي لنادي إنتر ميامي الأمريكي، كما غادر النجم البرازيلي نيمار إلى نادي الهلال السعودي.

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