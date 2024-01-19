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هندرسون انفصل عن الاتفاق وانضم لأياكس

بعد 6 أشهر قضاها في الدوري السعودي، انفصل الإنكليزي جوردان هندرسون عن الاتفاق لينضم سريعاً إلى أياكس أمستردام الذي يعاني في الدوري الهولندي لكرة القدم

فريق التحرير by فريق التحرير
هندرسون

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، انضمام الإنكليزي جوردان هندرسون إلى صفوفه، بعد إنهاء تعاقده مع الاتفاق السعودي بشكل ودّي.

وانضم هندرسون إلى الاتفاق السعودي في الصيف الماضي، قادماً من ليفربول ليكون تحت قيادة المدرب الإنكليزي وأسطورة الريدز، ستيفن جيرارد، لكن الأمر انقضى سريعاً ورحل إلى أياكس الذي لا يعيش أفضل أيامه بعقد يمتد حتى نهاية حزيران/يونيو 2026.

ويحتل بطل موسم 2021-2022 المركز الخامس حالياً بـ28 نقطة، وبفارق كبير عن أيندهوفن المتصدر صاحب الـ51 نقطة، مع انتهاء مرحلة الذهاب في الدوري المحلي.

وقال هندرسون البالغ من العمر 33 عاماً عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر: “يؤسفني الإعلان عن رحيلي عن الاتفاق بأثر فوري. لم يكن قرارًا سهلًا ولكنه قرار أشعر أنه الأفضل بالنسبة لي ولعائلتي”.

هندرسون يشكر الاتفاق

أضاف: “أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر النادي والجماهير على كل الدعم خلال فترة وجودي. لقد شعرت بالحب منذ اليوم الأول. سأستمر في متابعة أخبار النادي وأتمنى له النجاح”.

وخاض لاعب ليفربول السابق 17 مباراة في الدوري السعودي مع الاتفاق الذي يحتل المركز الثامن في الترتيب برصيد 25 نقطة حيث يفصله عن الهلال المتصدر 28 نقطة.

من جهته، قال الاتفاق: “توصل النادي وهندرسون اليوم لاتفاق متبادل لإنهاء عقده مع النادي بشكل فوري. جاء هذا القرار بعد انتهاء علاقة الطرفين بشكل ودّي”.

وقال رئيس الاتفاق، سامر المسحل تعليقاً على الموضوع: “يعتقد النادي وجوردان أن هذا القرار السريع، دون أي تأخير أو تشتيت إضافي، تم اتخاذه لصالح النادي بشكل عام ولصالح جوردان”.

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فريق التحرير

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