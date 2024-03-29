هل يكرر ليفربول أروع أهدافه بالتاريخ بأداة الذكاء الاصطناعي تكتيك إي آي من غوغل؟

بدأ نادي ليفربول الإنكليزي مؤخرا بالاستفادة من شراكة مع ديب مايند DeepMind التابعة لشركة غوغل لاعتماد تقنية خاصة للركلات الركنية وللركلات الحرة اسمها تكتيك إي آي (TacticAI) بهدف تحسين تعامل مدرب الفريق لأداء الركلات الركنية التي تعد فرصة هامة للأهداف مع الركلات الحرة، والتي تمثل مصدرا لقرابة 30 بالمئة من الأهداف، خاصة وأن هدفا من ضربة ركنية اعتبر اروع أهداف ليفربول بالتاريخ.

وقامت ديب مايند طوال 3 سنوات بتطوير أداة الذكاء الاصطناعي تلك بالتعاون مع خبراء ومدربين من ليفربول، وتتولى الأداة اقتراح تحسينات لطريقة تسديد الضربات الركنية. ونالت نتائج الأداة موافقة خبراء كرة القدم بحسب المجلة العلمية نيتشر كوميونيكشنز. وتعتمد الأداة على خوارزميات تحدد أنماط تسديد الركلات الركنية بعد تحليل لقطات لقرابة 7,176 ضربة ركنية من مباريات الدوري الإنكليزي بين عامي 2020 و2023.

يذكر أنه تم التصويت على الهدف الذي سجله ديفوك أوريجي في مرمى برشلونة من ضربة ركنية مخادعة نفذها ترنت ألكسندر أرنولد، كأفضل هدف لليفربول في تاريخه الممتد 130 عامًا.