هل يعود زيدان للملاعب من بوابة بايرن ميونيخ؟

تقارير صحفية إسبانية إلى أن زين الدين زيدان، نجم كرة القدم الفرنسي الأسطوري، على أعتاب تولي تدريب نادي بايرن ميونيخ الألماني في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، بات “زيزو” الخيار الأول للنادي البافاري لخلافة المدرب الحالي توماس توخيل، بعد فشل ضمّ يوليان ناغلسمان، المدرب الحالي للمنتخب الألماني، بسبب تجديد عقده حتى كأس العالم 2026.

وبحسب مصادر مقربة من المحادثات بين الطرفين، فقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لتولي زيدان قيادة الفريق، مع انتظار التوقيع الرسمي على العقد.

وحدد أسطورة فرنسا شروطًا لقبوله تدريب بايرن ميونيخ، تمثلت في تعزيز الفريق، خاصةً في خط الدفاع، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.