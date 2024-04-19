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هل يعود زيدان للملاعب من بوابة بايرن ميونيخ؟

يتجه زين الدين زيدان لتدريب بايرن ميونيخ في خطوة قد تُعيده إلى الواجهة وتُمثل نقلة نوعية للنادي البافاري. وتُرجح مصادر موثوقة التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين، مع انتظار التوقيع الرسمي.

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زيدان

تقارير صحفية إسبانية إلى أن زين الدين زيدان، نجم كرة القدم الفرنسي الأسطوري، على أعتاب تولي تدريب نادي بايرن ميونيخ الألماني في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، بات “زيزو” الخيار الأول للنادي البافاري لخلافة المدرب الحالي توماس توخيل، بعد فشل ضمّ يوليان ناغلسمان، المدرب الحالي للمنتخب الألماني، بسبب تجديد عقده حتى كأس العالم 2026.

وبحسب مصادر مقربة من المحادثات بين الطرفين، فقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لتولي زيدان قيادة الفريق، مع انتظار التوقيع الرسمي على العقد.

وحدد أسطورة فرنسا شروطًا لقبوله تدريب بايرن ميونيخ، تمثلت في تعزيز الفريق، خاصةً في خط الدفاع، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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