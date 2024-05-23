هل يصبح فليك مدربًا لبرشلونة؟

تزايدت التكهنات حول تولي المدرب الألماني هانزي فليك مسؤولية تدريب نادي برشلونة الإسباني، خلفًا للمدرب الحالي تشافي هيرنانديز.

وأشارت تقارير إعلامية كتالونية إلى أن المفاوضات بين الطرفين قد وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن نسبة تولي فليك لتدريب الفريق الكتالوني قد تصل إلى 95%.

وأفادت قناة Tv3 الكتالونية بأن حماس فليك لتولي هذا المنصب الكبير هو الدافع الرئيسي وراء المفاوضات المتقدمة.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن تشافي يشعر بقلق بالغ إزاء هذه التطورات، حيث يتوقع أن إدارة النادي تتجه نحو التعاقد مع مدرب بايرن ميونيخ السابق.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير صحفية ألمانية إلى أن فليك قد رفض عرضًا لتدريب نادي تشيلسي الإنكليزي، مفضلًا انتظار فرصة تدريب برشلونة. ويبدو أن حماس لاعب خط الوسط السابق لتدريب في الدوري الإسباني هو السبب وراء هذا القرار.

وكان تشافي قد أعلن عن نيته بالتخلي عن مهمته في نهاية الموسم بعد النتائج المخيبة، ليعود بعدها عن قراره بعد اتفاق مع إدارة النادي، لكن الأيام الأخيرة شهدت تطورات جديدة إذ انتشرت شائعات حول عزم رئيس النادي خوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو على التخلي عن نجم البلوغرانا السابق.

وسيكلف التخلي عن تشافي خزينة برشلونة الكثير من الخسائر حيث سيدفع له 18 مليون يورو كشرط جزائي لإنهاء العقد الذي من المفترض أن ينتهي صيف عام 2025.