فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inكرة قدمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسرياضة

هل يرحل كيبا عن ريال مدريد بعد تألق لونين؟

أصبح مصير حارس المرمى كيبا معلقاً بأيدي نظيره الأوكراني أندري لونين، بعد تألق الأخير في الدفاع عن شباك ريال مدريد في ظل غياب الأخير بسبب الإصابة

فريق التحرير by فريق التحرير
هل يرحل كيبا عن ريال مدريد بعد تألق لونين؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مصير بقاء الحارس كيبا أريزابالاجا مع فريق ريال مدريد أصبح غير مؤكد مع ارتقاء مستوى الأوكراني أندري لونين الحارس الثالث للفريق الإسباني.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية، إن لونين بات يهدد كيبا بشكل كبير مع المستوى الرائع الذي قدمه في المباريات الثلاث التي خاضها في ظل اصابة كيبا.

وفاز ريال مدريد في المباريات الثلاث التي شارك فيها لونين، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه فب اثنين منها كما تصدى لركلة جزاء ولم تستقبل شباكه سوى هدف واحد.

وتعاقد ريال مع كيبا على سبيل الإعارة من تشاسي الإنكليزي قبيل انطلاق الموسم بعد اصابة الحارس الأساسي البلجيكي تيبوا كورتوا بقطع في الرباط الصليبي مع قد يبعده حتى نهاية الدوري الإسباني.

وأوضحت التقارير أن الفريق الملكي لم يحسم بعد أمر كيبا إن كان سيبقى عبر عقد نهائي او سيرحل في حزيران/يونيو.

وأكدت “آس” أن البلوز حدد السعر النهائي للحارس الإسباني بـ22.4 مليون دولار.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...