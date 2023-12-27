هل يرحل كيبا عن ريال مدريد بعد تألق لونين؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مصير بقاء الحارس كيبا أريزابالاجا مع فريق ريال مدريد أصبح غير مؤكد مع ارتقاء مستوى الأوكراني أندري لونين الحارس الثالث للفريق الإسباني.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية، إن لونين بات يهدد كيبا بشكل كبير مع المستوى الرائع الذي قدمه في المباريات الثلاث التي خاضها في ظل اصابة كيبا.

وفاز ريال مدريد في المباريات الثلاث التي شارك فيها لونين، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه فب اثنين منها كما تصدى لركلة جزاء ولم تستقبل شباكه سوى هدف واحد.

وتعاقد ريال مع كيبا على سبيل الإعارة من تشاسي الإنكليزي قبيل انطلاق الموسم بعد اصابة الحارس الأساسي البلجيكي تيبوا كورتوا بقطع في الرباط الصليبي مع قد يبعده حتى نهاية الدوري الإسباني.

وأوضحت التقارير أن الفريق الملكي لم يحسم بعد أمر كيبا إن كان سيبقى عبر عقد نهائي او سيرحل في حزيران/يونيو.

وأكدت “آس” أن البلوز حدد السعر النهائي للحارس الإسباني بـ22.4 مليون دولار.