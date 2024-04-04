هل يتخلى ريال مدريد عن نجمه البرازيلي؟

كشفت تقارير إسبانية أن ثلاثة أندية أوروبية، هي ليفربول وتشيلسي الإنكليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي، تُظهر اهتمامًا جادًا بضم جناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي هذا الاهتمام تزامنًا مع توقعات وصول الفرنسي كيليان مبابي إلى النادي الملكي، مما قد يخلق ازدحامًا في خط هجوم الفريق، خاصةً مع تواجد فينيسيوس في نفس المركز.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن الأندية الثلاثة على استعداد لتقديم عروض تصل إلى 200 مليون يورو لريال مدريد مقابل الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.

ويُضاف إلى ذلك رغبة فينيسيوس نفسه في مغادرة الدوري الإسباني، حيث صرّح مؤخرًا عن شعوره بالملل من تكرار التعرض للاعتداءات العنصرية دون اتخاذ أي إجراءات رادعة.

ويسعى باريس سان جيرمان، من جانبه، لتعويض رحيل نجمه كيليان مبابي من خلال تعزيز مركز الجناح الأيسر بلاعبٍ جديد، مما يجعل فينيسيوس خيارًا مثاليًا للفريق الفرنسي.