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بعد إعلان نيته الرحيل.. هل يبقى تشافي في برشلونة؟

شهد برشلونة تحسنًا ملحوظًا في النتائج منذ ذلك إعلان تشافي عن نيته بالرحيل، حيث ارتقى الفريق إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني وبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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تشافي

في كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن الإسباني تشافي هرنانديز مدرب فريق برشلونة لكرة القدم بشكل مفاجئ عن نيته بالرحيل عن النادي في نهاية الموسم الحالي.

وأتى قرار لاعب الفريق الكتالوني السابق بعد نصف أول مخيب للآمال من الموسم الجاري واقترابه من خسارة لقب الدوري الإسباني لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد.

ولكن منذ ذلك المؤتمر الصحفي، شهد برشلونة تحسنًا ملحوظًا في النتائج، حيث لم يخسر الفريق في آخر 9 مباريات بالدوري (بينها 7 انتصارات) وقلّص الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى 8 نقاط.

وأمام هذا التحسن، تسعى إدارة برشلونة لإقناع تشافي بالبقاء في “الكامب نو” من خلال تقديم إغراءات كبيرة، كالتعاقد مع لاعبين من طراز عالمي مثل النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الإنكليزي.

ويعتبر برشلونة هالاند البديل المثالي لروبرت ليفاندوفسكي، الذي سيبلغ 36 عامًا في آب/أغسطس المقبل.

ويسعى بطل الدور الإسباني الموسم الماضي إلى الدخول بقوة في صفقة إيرلينغ هالاند، والظفر بخدماته في صفقة قد تقطع الطريق على ريال مدريد الذي يتطلع لضمه أيضًا.

ويرغب رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا في ضم هالاند إلى النادي خلال الصيف المقبل، لكنه حريص أيضا على دعم تشافي في الأشهر المقبلة إذا اختار البقاء لمدة عام آخر على الأقل.

ويعتقد لابورتا أن تشافي هو أفضل مدرب لتحقيق أقصى استفادة من مجموعة الشباب في الفريق، مثل لامين يمال وباو كوبارسي وغيرهما.

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