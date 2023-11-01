هل سخر رونالدو من فوز ميسي بالكرة الذهبية؟

حاز تعليق لأسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو على منشور لصحفي على إنستغرام حول فوز الأسطورة الاخر الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية على اهتمام بالغ كونه فسر بأن “الدون” يسخر من “البرغوث”.

وأثار رونالدو نجم النصر السعودي الجدل بتعليقه على مقطع فيديو للصحفي الإسباني توماس رونسيرو يسخر فيه من فوز ميسي بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية لأفضل لاعب.

وقال رونسيرو في الفيديو بعد منح الجائزة لميسي على حساب النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنكليزي: “مرحبًا يا أصدقاء، الذي كنا نعلم بحدوثه قد وقع بالفعل، لقد أعطوا كرة ذهبية أخرى لليونيل ميسي الذي ذهب إلى إنتر ميامي من أجل الاعتزال، لكنه كان يبدو معتزلًا بالفعل في باريس وهو يحضر نفسه لكأس العالم”.

وأضاف مؤكدًا أن معيار كأس العالم لم يكن من المفترض أن يتم الأخذ به: “نعم لقد فاز بكأس العالم، لكن بست ركلات جزاء، والبطولة كانت قبل عشرة أشهر في نوفمبر الماضي”.

وتابع: “نعم ميسي فاز بثماني كرات ذهبية لكنه كان يجب أن يكون لديه خمسة فقط، لديه حاليًا الكرات الخاصة بتشافي وإنييستا وليفاندوفسكي الذي فاز بست بطولات في الموسم، وهالاند الذي كان الهداف في كل بطولة لعبها”.

ومنحت “فرانس فوتبول” ميسي الكرة الذهبية الثامنة في تاريخه بعد قيادته بلاده للفوز ببطولة كأس العالم التي استضافتها قطر العام الماضي.

تعليق رونالدو

وعلّق رونالدو على الفيديو برمز تعبيري لأربعة وجوه تبكي من شدة الضحك، ما ظهر على أنه تهكم على فوز غريمه التقليدي بالجائزة الذهبية.

وقالت صحيفة ميرور الإنكليزية إنه ربما اعتقد رونالدو أن هالاند كان الأكثر استحقاقاً للكرة الذهبية لكن رد فعله الساخر يشير إلى أنه كان محبطاً في النهاية من فوز ميسي.