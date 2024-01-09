هل حسم مبابي قراره واختار ريال مدريد؟

أيام قليلة تفصلنا عن يوم 15 كانون الثاني/الجاري وهو الموعد النهائي الذي حددته إدراة نادي ريال مدريد الإسباني لنجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي للرد على عرض الانضمام إلى الملكي بالقبول أو الرفض.

ويبدو أن الأمور لا تزال عالقة وأن شيئاً لم يحسم بعد بحسب تقارير صحافية فرنسية وإسبانية وإنكليزية متناقضة.

ففي الوقت الذي أكد فيه موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي أن الأمور حسمت وأن نجم باريس سان جيرمان قرر أخيراً الانتقال إلى ريال مدريد. ذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية، أن مبابي مستاء من محاولات الميرينغي للتعاقد معه مجاناً، وأنه قد يتخذ قراراً صادماً جديداً باختيار ليفربول الإنكليزي.

وصرح اللاعب منذ أيام أنه لم يحسم بعد قراره النهائي، قائلاً “لدي اتفاق مع رئيس النادي ناصر الخليفي، لن أتسرع في حسم القرار”.

وكان النجم الفرنسي على وشك الانتقال إلى ريال مدريد مجاناً في صيف 2022، إلا أنه قرر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان في اللحظات الأخيرة

مبابي حائر ومستاء

وقالت “تايمز” إن مبابي لا يرغب أن يتحكم الريال بمستقبله من خلال المهلة التي أعطاه إياها للموافقة على العرض. وأكدت أن ليفربول مهتم بالتعاقد مع النجم الذي لم يغلق الباب أمام هذا الخيار.

في حين ذكر موقع “ذا أتلتيك” أن مبابي حائر في أمره، لاسيما أن عرض ريال مدريد الجديد أتى بشروط وامتيازات مالية أقل مما عرضه عليه في 2022.

في المقابل كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان تسعى لتجديد التعاقد مع مبابي، عبر عرض مغر وأنها لم تفقد الأمل في بقائه، خاصة اللاعب مستاء من الطريقة التي اعتمدها النادي الملكي.

يذكر أن مبابي يلعب مع باريس سان جيرمان منذ صيف 2017 حين قدم من موناكو، مقابل 180 مليون يورو.

وكان الصحافي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين قد نشر عبر حسابه بموقع “إكس” للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو نقل فيها كلاماً عن فريق عمل مبابي، يفيد بأن اللاعب لم يتوصل لأي اتفاق من أي نوع، وقال: “لم تحدث أي محادثات بشأن مستقبله”.

ونقل عنهم قولهم: “لا يمكن لأي نوع من التأثير أن يملي علينا توقيت بعينه للمفاوضات أو يؤثر على أفكارنا وقرارتنا”.

ويأتي كلام رومانو المنقول عن معسكر مبابي متناغماً مع ما صرح به مصدر مقرب من القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان لإذاعة “مونت كارلو” حول عدم علم بطل فرنسا بوجود اتفاق بين اللاعب وريال مدريد.