هل تسبب غامبيا مشكلة لكأس أمم إفريقيا 2023؟

فجر لاعبو منتخب غامبيا لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل قد تنعكس تأثيراتها على مسابقة كأس أمم إفريقيا 2023 التي تنطلق السبت في كوت ديفوار.

فقد رفض اللاعبون المشاركة في الحصة التدريبية الأخيرة قبل السفر إلى كوت ديفوار، لعدم حصولهم على مكافآتهم المستحقة بعد التأهل لنهائيات المسابقة القارية والبالغة 15 ألف دولار أميركي لكل لاعب.

وقالت إذاعة “ماي جو” المحلية إن اللاعبين رفضوا حضور التدريبات والسفر إلي كوت ديفوار للمشاركة في كأس أمم إفريقيا قبل الحصول علي مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأشارت إلى أن المحادثات بين الاتحاد الغامبي و لاعبي المنتخب جارية من أجل الوصول إلى حل قبل بداية البطولة.

وقال موقع “غانا سبورت” إن المدير الفني لمنتخب غامبيا توك سانتفيت دعا الجماهير لإقناع اللاعبين بالعدول عن فكرتهم، لكن المشجعين آزروهم ودافعوا عنهم.

ويلعب منتخب غامبيا في كأس أمم إفريقيا ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً السنغال حاملة اللقب، والكاميرون وغينيا.

وتأتي مشكل غامبيا قبل يومين من إطلاق البطولة القارية التي تبدأ في 13 كانون الثاني/يناير الحالي وتستمر حتى 11شباط/فبراير المقبل.

وستكون البطولة والاتحاد القاري أمام مشكلة كبيرة في حال استمرار اللاعبين برفض المشاركة.