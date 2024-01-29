فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inكرة قدمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسرياضة

هل ترك كلوب ليفربول من أجل بايرن ميونيخ؟

لم يستبعد الحارس العملاق مانويل نوير أن يكون بايرن ميونيخ مستقبلاً هو الوجهة المقبلة ليورغن كلوب بعد رحيله عن ليفربول

فريق التحرير by فريق التحرير
كلوب نوير

أكد مانويل نوير، حارس مرمى وقائد فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن مواطنه يورغن كلوب، الذي سيترك مهمة الإدارة الفنية لليفربول الإنكليزي نهاية الموسم الجاري، مرشحاً دون أدنى شك لتدريب الفريق البافاري.

وقال نوير، في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية، إن كلوب “مدرب مشهور للغاية، جيد للغاية، لديه خبرة كبيرة، وماهر تكتيكياً، ويحظى باحترام كبير من جميع لاعبي كرة القدم والرياضيين”.

وأضاف نوير: “أعتقد أنه بكل تأكيد سيكون مرشحًا محتملاً لتدريب بايرن ميونخ في مرحلة ما”.

وكان كلوب (56 عاماً) أعلن يوم الجمعة الماضي إنه سيرحل عن ليفربول، بعدما قضى معه ما يقرب من 9 أعوام، بنهاية الموسم الجاري. وقال مدرب بوروسيا دورتموند وماينز السابق إنه يخطط للحصول على فترة راحة من كرة القدم.

وفور انتشار خبر استقالة كلوب، بدأ يتم تداول شائعات حول الوجهة المقبلة للمدرب الفائز بالعديد من الألقاب أهمها دوري أبطال أوروبا، ومن بين تلك الاحتمالات منتخب ألمانيا.

ويتولى يوليان ناغلسمان حالياً تدريب “المانشافت” بعقد ممتد حتى بطولة أوروبا “يورو 2024” التي تقام في وقت لاحق من العام الجاري.

في بايرن، لدى توماس توخيل عقد ممتد حتى 2025، ولكن الفريق يتواجد في المركز الثاني، وخرج مبكرا من بطولة كأس ألمانيا.

وقال نوير إن الأمر معتمد على رغبة كلوب نفسه وما إذا كان يرغب في تدريب بايرن أو القيام بشيء آخر.

وقال نوير: “الأمر متعلق به، إذا كان يريد تدريب بايرن. أو إذا كان يريد الحصول على فترة راحة. ربما لا يرغب في القيام بمهام يومية بعد الآن- يمكنني أيضا تخيله كمدير فني للمنتخب الوطني يوما ما”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...