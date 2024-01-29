هل ترك كلوب ليفربول من أجل بايرن ميونيخ؟

أكد مانويل نوير، حارس مرمى وقائد فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن مواطنه يورغن كلوب، الذي سيترك مهمة الإدارة الفنية لليفربول الإنكليزي نهاية الموسم الجاري، مرشحاً دون أدنى شك لتدريب الفريق البافاري.

وقال نوير، في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية، إن كلوب “مدرب مشهور للغاية، جيد للغاية، لديه خبرة كبيرة، وماهر تكتيكياً، ويحظى باحترام كبير من جميع لاعبي كرة القدم والرياضيين”.

وأضاف نوير: “أعتقد أنه بكل تأكيد سيكون مرشحًا محتملاً لتدريب بايرن ميونخ في مرحلة ما”.

وكان كلوب (56 عاماً) أعلن يوم الجمعة الماضي إنه سيرحل عن ليفربول، بعدما قضى معه ما يقرب من 9 أعوام، بنهاية الموسم الجاري. وقال مدرب بوروسيا دورتموند وماينز السابق إنه يخطط للحصول على فترة راحة من كرة القدم.

وفور انتشار خبر استقالة كلوب، بدأ يتم تداول شائعات حول الوجهة المقبلة للمدرب الفائز بالعديد من الألقاب أهمها دوري أبطال أوروبا، ومن بين تلك الاحتمالات منتخب ألمانيا.

ويتولى يوليان ناغلسمان حالياً تدريب “المانشافت” بعقد ممتد حتى بطولة أوروبا “يورو 2024” التي تقام في وقت لاحق من العام الجاري.

في بايرن، لدى توماس توخيل عقد ممتد حتى 2025، ولكن الفريق يتواجد في المركز الثاني، وخرج مبكرا من بطولة كأس ألمانيا.

وقال نوير إن الأمر معتمد على رغبة كلوب نفسه وما إذا كان يرغب في تدريب بايرن أو القيام بشيء آخر.

وقال نوير: “الأمر متعلق به، إذا كان يريد تدريب بايرن. أو إذا كان يريد الحصول على فترة راحة. ربما لا يرغب في القيام بمهام يومية بعد الآن- يمكنني أيضا تخيله كمدير فني للمنتخب الوطني يوما ما”.