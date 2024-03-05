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هل باتت اقالة تن هاغ وشيكة؟

مستقبل إريك تن هاغ مع مانشستر يونايتد غامض، حيث يتوقع بعض اللاعبين إقالته بينما تفكر الإدارة بمنحه فرصة الاستمرار إذا فاز بكأس الاتحاد.

فريق التحرير by فريق التحرير
تن هاغ

يواجه المدرب الهولندي إريك تن هاغ مستقبلا غامضا مع مانشستر يونايتد، حيث يتوقع بعض لاعبي الفريق إقالته بنهاية الموسم الحالي، بينما لا تزال الإدارة تقيّم موقفه.

وتلقى يونايتد هزيمتين متتاليتين في الدوري الإنكليزي الممتاز، أمام فولهام (2-1) ومانشستر سيتي (3-1)، مما أدى إلى تجمّد رصيده عند 44 نقطة في المركز السادس.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” الإنكليزية، أن بعض اللاعبين يتوقعون أن تتخذ الإدارة الجديدة للنادي قرارًا برحيل تن هاغ وإسناد المهمة لمدرب جديد.

من ناحية أخرى، أكد المدرب أن محادثاته مع المالك الجديد ومعاونيه جاءت إيجابية، لكنه أخبر المقربين منه أن بقاءه في منصبه الموسم المقبل ليس مضمونًا.

ورغم أن تن هاغ لم يفقد السيطرة على غرفة الملابس، وما زال يحظى بدعم العديد من لاعبي الفريق، إلا أن هناك بعض التذمر من قسوة الحصص التدريبية وعدم الحصول على أيام راحة إضافية.

وتقوم الإدارة حاليًا بتقييم موقف المدرب، الذي تولى المنصب مطلع الموسم الماضي، وقد تمنحه فرصة للاستمرار الموسم المقبل إذا نجح في التتويج بلقب كأس الاتحاد.

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