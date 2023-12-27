هداف العالم 2023.. دوري روشن السعودي يدخل التاريخ

انتهت مباريات عام 2023، عند الكثير من الأندية حول العالم، وما زال هناك أندية أخرى لديها فرصة خوض المباريات قبل ليلة رأس السنة، لكن سباق الهداف للعام الميلادي حسم بالفعل قبل 4 أيام من نهاية السنة.

النرويغي إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي كان يتصدر السباق حتى تعرض لإصابة منعته من استكمال مباريات فريقه خلال 2023، ليتفوق عليه الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

هداف العالم 2023 من دوري روشن

تفوق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم وهداف نادي النصر، على كل نجوم العالم في مختلف الدوريات، ليصبح هداف عام 2023 برصيد 53 هدفا، بعد تألقه أمام اتحاد جدة في مباراة انتهت لصالح فريقه، النصر بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

رونالدو كان لديه 51 هدفا قبل المباراة، في المركز الثالث بقائمة الهداف الأفضل لعام 2023، لكنه نجح في تسجيل هدفين بشباك الاتحاد ليرفع رصيده إلى 53 هدفا.

المركز الثاني جاء من نصيب كيليان مبابي، وهاري كين، حيث سجل كلا منهما 52 هدفا، بينما كلفت الإصابة اللاعب إرلينغ هالاند التراجع إلى المركز الرابع برصيد 50 هدفا.

مركز ثاني لرونالدو

رغم تفوق كريستيانو الكبير في الدوري السعودي هذا الموسم، لم ينجح في احتلال المركز الأول كأفضل هداف في تاريخ المسابقة خلال عام واحد فقط، حيث منحه تألق الموسم الحالي المركز الثاني في القائمة.

رونالدو سجل 33 من أهداف هذا العام في مباريات الدوري السعودي، وهو نفس الرقم الذي حققه النجم السوري عمر السومي مع أهلي جدة عام 2016.

ويظل المغربي عبد الرزاق حمد لله، متربعا على عرش أفضل هداف في تاريخ الدوري السعودي لعام واحد، برصيد 35 هدفا.