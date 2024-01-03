فريق التحرير

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Posted inكرة قدمرياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في 2024.. محمد صلاح وهالاند يتصدران

استطاع النجم المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع نجم فريق مانشستر سيتي إيرلنج هالاند.

فريق التحرير
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في 2024.. محمد صلاح وهالاند يتصدران
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في 2024.. محمد صلاح وهالاند يتصدران

استطاع النجم المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع نجم فريق مانشستر سيتي إيرلنج هالاند.

وأحرز محمد صلاح، هدفين في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي، في الجولة رقم 20.

أما الكوري الجنوبي نجم توتنهام  سون هيونج مين، فتمكن من تسجيل هدف في ضد بورنموث ليصبح في المركز الثالث برصيد 12 هدف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في 2024.. محمد صلاح وهالاند يتصدران

وتساوى رصيد الكوري الجنوبي سون هيونج مع دومينيك سولانكي لاعب بورنموث.

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه، أستون فيلا. ويمتلك ليفربول مباراة مؤجلة أمام فريق برينتفورد، والتي إذا فاز بها سيوسع الفارق إلى 6 نقاط.

ويتنافس ليفربول مع أستون فيلا ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يمتلك كل من هذه الفرق إمكانات كبيرة لتحقيق اللقب.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفًا، متساويًا مع إيرلينج هالاند.

مانشستر سيتي قد يستفيد في سباق الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في 2024.. محمد صلاح وهالاند يتصدران

في يناير، يتوقع أن يستفيد مانشستر سيتي في سباق الدوري الإنجليزي من غياب لاعبين بارزين للفرق المنافسة في كأس الأمم الأفريقية وكأس آسيا.

غياب اللاعبين الرئيسيين يمكن أن يكون له تأثير كبير على نتائج الفريق. في حالة ليفربول، سيغيب صلاح وماني وإندو عن عدة مباريات في يناير. كلاهما من اللاعبين الأساسيين في الفريق، وغيابه سيقلل من قوة هجوم ليفربول بشكل كبير.

الدوري الإنجليزي متقارب للغاية، والفارق بين الفرق الأربعة الأولى لا يتجاوز 10 نقاط. أي خسارة أو تعادل يمكن أن تؤثر على ترتيب الفريق في الدوري.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في 2024.. محمد صلاح وهالاند يتصدران

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024

الترتيباللاعبالناديالأهداف
1محمد صلاحليفربول14
2هالاندمانشستر سيتي14
3سونتوتنهام12
4دومينيك سولانكيبورنموث12
5جارودبوينوست هام11
6هوانج هي تشانولفرهامبتون10
7أولي واتكينزأستون فيلا9
8كول بالمرتشيلسي8
9ألكسندر إيزاكنيوكاسل8
10نيكولاس جاكسونتشيلسي7
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في 2024.. محمد صلاح وهالاند يتصدران

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على مر التاريخ

الترتيباللاعبالأهداف
1آلان شيرر260
2هاري كين213
3واين روني208
4اندي كول187
5اجويرو184
6لامبارد177
7تييري هنري175
8روبي فاولر163
9جيرمان ديفو162
10محمد صلاح153
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