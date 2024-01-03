استطاع النجم المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع نجم فريق مانشستر سيتي إيرلنج هالاند.

وأحرز محمد صلاح، هدفين في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي، في الجولة رقم 20.

أما الكوري الجنوبي نجم توتنهام سون هيونج مين، فتمكن من تسجيل هدف في ضد بورنموث ليصبح في المركز الثالث برصيد 12 هدف.

وتساوى رصيد الكوري الجنوبي سون هيونج مع دومينيك سولانكي لاعب بورنموث.

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه، أستون فيلا. ويمتلك ليفربول مباراة مؤجلة أمام فريق برينتفورد، والتي إذا فاز بها سيوسع الفارق إلى 6 نقاط.

ويتنافس ليفربول مع أستون فيلا ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يمتلك كل من هذه الفرق إمكانات كبيرة لتحقيق اللقب.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفًا، متساويًا مع إيرلينج هالاند.

مانشستر سيتي قد يستفيد في سباق الدوري الإنجليزي

في يناير، يتوقع أن يستفيد مانشستر سيتي في سباق الدوري الإنجليزي من غياب لاعبين بارزين للفرق المنافسة في كأس الأمم الأفريقية وكأس آسيا.

غياب اللاعبين الرئيسيين يمكن أن يكون له تأثير كبير على نتائج الفريق. في حالة ليفربول، سيغيب صلاح وماني وإندو عن عدة مباريات في يناير. كلاهما من اللاعبين الأساسيين في الفريق، وغيابه سيقلل من قوة هجوم ليفربول بشكل كبير.

الدوري الإنجليزي متقارب للغاية، والفارق بين الفرق الأربعة الأولى لا يتجاوز 10 نقاط. أي خسارة أو تعادل يمكن أن تؤثر على ترتيب الفريق في الدوري.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024

الترتيب اللاعب النادي الأهداف 1 محمد صلاح ليفربول 14 2 هالاند مانشستر سيتي 14 3 سون توتنهام 12 4 دومينيك سولانكي بورنموث 12 5 جارودبوين وست هام 11 6 هوانج هي تشان ولفرهامبتون 10 7 أولي واتكينز أستون فيلا 9 8 كول بالمر تشيلسي 8 9 ألكسندر إيزاك نيوكاسل 8 10 نيكولاس جاكسون تشيلسي 7

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على مر التاريخ

الترتيب اللاعب الأهداف 1 آلان شيرر 260 2 هاري كين 213 3 واين روني 208 4 اندي كول 187 5 اجويرو 184 6 لامبارد 177 7 تييري هنري 175 8 روبي فاولر 163 9 جيرمان ديفو 162 10 محمد صلاح 153