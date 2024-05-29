رسميًا.. هانزي فليك مديرًا فنيًا لبرشلونة

حسم نادي برشلونة الإسباني رسميًا ضم المدرب الألماني هانزي فليك، ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا لتشافي هيرنانديز.

ووقع فليك عقدًا يربطه ببرشلونة حتى 30 يونيو 2026، مع إمكانية التمديد، وذلك في حضور رئيس النادي خوان لابورتا، وفي أول رسالة له لجماهير برشلونة، عبر مقطع فيديو قصير، قال فليك: “كوليرز.. هذا هو وقتنا.. فورسا بارسا”.

هانزي فليك والعودة إلى الانتصارات

ويأمل عشاق برشلونة أن يُعيد فليك الفريق إلى سكة الانتصارات، ويُعيد إليه هيبته المفقودة في البطولات الأوروبية، بعد موسم مخيب للآمال تحت قيادة تشافي.