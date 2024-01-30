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هالاند يعود لقيادة مانشستر سيتي أمام بيرنلي

بعد غياب دام لأكثر من شهر ونصف عن الملاعب جراء تعرضه لإصابة في الساق يعود النجم النرويجي إيرلينغ هالاند لصفوف مانشستر سيتي

فريق التحرير by فريق التحرير
هالاند

يعود المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند أخيرًا لتشكيلة مانشستر سيتي، حيث سيقود الفريق في مواجهة بيرنلي في الدوري الإنكليزي الممتاز غدًا الأربعاء.

ويتساوى هالاند مع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في صدارة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 14 هدفًا، لكنه غاب عن المباريات منذ تعرضه لشرخ في عظمة بقدمه في 6 كانون الأول/ديسمبر الماضي أثناء الخسارة 1-0 أمام أستون فيلا.

وقال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي للصحفيين عشية المباراة: “من الواضح أنه سيكون ضمن قائمة الاختيارات، نعم لقد عاد للمرة الأولى (منذ إصابته). كل القائمة لدينا (جاهزة) ونحن أقوى. هو لاعب مهم لنا”.

وقد تكون عودة هالاند محورية لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي، الذي يأتي حاليًا في المركز الثاني بفارق خمس نقاط وخاض مباراة أقل عن ليفربول المتصدر. فيما سيكون لدى سيتي أيضًا مباريات في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنكليزي في شباط/فبراير المقبل.

وسجل النرويجي البالغ من العمر 23 عاماً 19 هدفًا في 22 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم.

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فريق التحرير

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