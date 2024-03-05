هالاند: ربما أرحل عن مانشستر سيتي وميسي الأفضل على الإطلاق

أثار المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند الجدل بتصريحاته حول مستقبله مع مانشستر سيتي، حيث لم يستبعد إمكانية الرحيل عن النادي الإنكليزي في المستقبل.

صرح هالاند خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة كوبنهاغن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا، قائلاً: “أنا سعيد للغاية في مانشستر سيتي، خاصة مع الأشخاص المحيطين بي، المدرب والمديرون ومجلس الإدارة، إنهم مجموعة رائعة من الأشخاص”.

وأضاف: “لكن لا أحد يعرف ما يخبئه المستقبل، لذلك لا يمكنني استبعاد أي شيء”.

يُذكر أن هالاند انضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2022 قادماً من بوروسيا دورتموند، وقدم أداءً استثنائياً حيث سجل 80 هدفاً في 84 مباراة.

هالاند.. ميسي الأفضل على الإطلاق

وأعرب هالاند أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل من لعب كرة القدم على الإطلاق، بعد فوز النجم الأرجنتيني بالكرة الذهبية للمرة الثامنة.

ورد هالاند على الانتقادات الموجهة له بشأن إهداره للفرص، مؤكداً على تركيزه على أداء الفريق ككل، واعتبر إهدار الفرص جزءًا من اللعبة.

وقال: “في العام الماضي أحرزت 36 هدفاً وكنت الهداف. الموسم الحالي لدي 18 هدفاً لذا قد ترى الأمر بطريقتين إذا كان موسماً جيداً بالنسبة لي أم لا”.

وأضاف: “أعتقد أننا نؤدي بشكل جيد كفريق، وهذا هو تركيزي الرئيسي بالطبع. لقد أهدرت الكثير من الفرص. ربما سأضيع فرص كثيرة في المستقبل، الناس سينتقدونني هل يجب أن أفكر في ذلك؟ لا”.

يذكر ان مانشستر سيتي يخوض مباراة الإياب أمام كوبنهاغن في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، علماً أنه فاز خارج أرضه ذهاباً 3-1.