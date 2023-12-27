فادي طنّوس by فادي طنّوس

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هالاند الأفضل في 2023 ومبابي ثانياً

اختتم النرويجي إرلينغ هالاند عام 2023 الخيالي الذي حقق فيه كل الألقاب لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم بجائزة أفضل لاعب للعام التي يمنحها الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم

فادي طنّوس by فادي طنّوس
هالاند

منح الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS) جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023، للنرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، ليخلف الأرجنتيني ليونيل ميسي حامل اللقب في العام الماضي والذي أتى ثالثاً هده المرة خلف الفرنسي كيليان مبابي.

وفاز هالاند خلال العام الذي شارف على نهايته مع سيتي بألقاب الدوري الإنكليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنكليزي ودوري أبطال أوروربا والكأس السوبر الأوروبي واختتمها منذ أيام بكأس العالم للأندية، ليجمع 209 نقاط، بينما حصل مبابي نجمة باريس سان جيرمان على 105 نقاط وميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي على 85 نقطة فقط

وضمت لائحة أفضل 10 لاعبين 3 لاعبين اخرين من مانشستر سيتي بعد الانجازات الضخمة التي حققها الفريق في الموسم الماضي، وجاءت كالتالي:

المركزاللاعبالدولةالنقاط
1إرلينغ هالاندالنرويجمانشستر سيتي208
2كيليان مبابيفرنساباريس سان جيرمان105
3ليونيل ميسيالأرجنتينباريس يان جيرمان – إنتر ميامي85
4رودريإسبانيامانشستر سيتي 55
5جود بيلينغهامإنكلترابوروسيا دورتموند – ريال مدريد34
6كيفن دي بروينبلجيكامانشستر سيتي27
7هاري كينإنكلتراتوتنهام – بايرن ميونيخ18
8برناردو سيلفاالبرتغالمانشستر سيتي 9
9فينيسيوس جونيورالبرازيلريال مدريد8
10لاوتارو مارتينيزالأرجنتينإنتر ميلان7

وفاز حارس مانشستر سيتي البرازيلي إيدرسون بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم للعام 2023.

وحقق إيدرسون 145 نقطة، وحل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا ثانياً (76 نقطة) والبلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد ثالثاً (73 نقطة).

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