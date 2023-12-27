هالاند الأفضل في 2023 ومبابي ثانياً

منح الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS) جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023، للنرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، ليخلف الأرجنتيني ليونيل ميسي حامل اللقب في العام الماضي والذي أتى ثالثاً هده المرة خلف الفرنسي كيليان مبابي.

وفاز هالاند خلال العام الذي شارف على نهايته مع سيتي بألقاب الدوري الإنكليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنكليزي ودوري أبطال أوروربا والكأس السوبر الأوروبي واختتمها منذ أيام بكأس العالم للأندية، ليجمع 209 نقاط، بينما حصل مبابي نجمة باريس سان جيرمان على 105 نقاط وميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي على 85 نقطة فقط

وضمت لائحة أفضل 10 لاعبين 3 لاعبين اخرين من مانشستر سيتي بعد الانجازات الضخمة التي حققها الفريق في الموسم الماضي، وجاءت كالتالي:

المركز اللاعب الدولة النقاط 1 إرلينغ هالاند النرويج مانشستر سيتي 208 2 كيليان مبابي فرنسا باريس سان جيرمان 105 3 ليونيل ميسي الأرجنتين باريس يان جيرمان – إنتر ميامي 85 4 رودري إسبانيا مانشستر سيتي 55 5 جود بيلينغهام إنكلترا بوروسيا دورتموند – ريال مدريد 34 6 كيفن دي بروين بلجيكا مانشستر سيتي 27 7 هاري كين إنكلترا توتنهام – بايرن ميونيخ 18 8 برناردو سيلفا البرتغال مانشستر سيتي 9 9 فينيسيوس جونيور البرازيل ريال مدريد 8 10 لاوتارو مارتينيز الأرجنتين إنتر ميلان 7

وفاز حارس مانشستر سيتي البرازيلي إيدرسون بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم للعام 2023.

وحقق إيدرسون 145 نقطة، وحل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا ثانياً (76 نقطة) والبلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد ثالثاً (73 نقطة).