نيمار يسبب مشكلة لوزارة فرنسية

في إطار تحقيق يجريه القضاء الفرنسي منذ أيلول/سبتمبر 2022، حول ظروف انتقال اللاعب البرازيلي نيمار جونيور إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اقتحم محققون من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والاحتيال الضريبي التابع للمديرية الوطنية للشرطة القضائية، مقر وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، يوم الاثنين.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، فإن الهدف من التحقيق هو البحث عن أدلة تدعم شبهات وجود “ميزة ضريبية” حصل عليها باريس سان جيرمان في صفقة تعاقده مع نيمار من برشلونة الإسباني عام 2017.

وبلغت قيمة صفقة انتقال نيمار لاعب الهلال السعودي حالياً من برشلونة إلى باريس سان جيرمان 222 مليون يورو، وكانت الأعلى في تاريخ كرة القدم.

ويتركز التحقيق على دور نائب الرئيس السابق للجمعية الوطنية الفرنسية هوغ رانسون، الذي زعم أنه حاول الحصول على “مزايا ضريبية” من الحكومة لصالح باريس سان جيرمان خلال الصفقة.

وبحسب تقرير أرسله مفتش الشرطة الوطنية إلى قاضي التحقيق، فإن ريب “طلب… بشكل لا لبس فيه… خدمات” من رانسون، الذي عمل سابقاً أيضاً مستشاراً للرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.

وفي 24 تموز/يوليو 2017، أفاد رانسون وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي آنذاك جيرالد دارمانان، بـ”موضوع باريس سان جيرمان” الذي يتعلق على ما يبدو بالضريبة المتوجبة عن صفقة انتقال نيمار.

وأعرب دارمانان في ذلك الوقت عن سعادته بالضرائب التي كان من المقرر أن يدفعها نيمار في فرنسا، وأكد أن المسؤولين لديه سيحللون عن كثب الترتيبات المالية الخاصة بصفقة الانتقال.

وإذا ثبتت صحة الاتهامات، فقد يواجه رانسون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.