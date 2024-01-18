فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inكرة قدمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسرياضة

نيمار يسبب مشكلة لوزارة فرنسية

يشتبه القضاء الفرنسي في أن وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية قد سهلت حصول نادي باريس سان جيرمان على “ميزة ضريبية” في صفقة انتقال نيمار عام 2017.

فريق التحرير by فريق التحرير
نيمار

في إطار تحقيق يجريه القضاء الفرنسي منذ أيلول/سبتمبر 2022، حول ظروف انتقال اللاعب البرازيلي نيمار جونيور إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اقتحم محققون من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والاحتيال الضريبي التابع للمديرية الوطنية للشرطة القضائية، مقر وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، يوم الاثنين.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، فإن الهدف من التحقيق هو البحث عن أدلة تدعم شبهات وجود “ميزة ضريبية” حصل عليها باريس سان جيرمان في صفقة تعاقده مع نيمار من برشلونة الإسباني عام 2017.

وبلغت قيمة صفقة انتقال نيمار لاعب الهلال السعودي حالياً من برشلونة إلى باريس سان جيرمان 222 مليون يورو، وكانت الأعلى في تاريخ كرة القدم.

نيمار

ويتركز التحقيق على دور نائب الرئيس السابق للجمعية الوطنية الفرنسية هوغ رانسون، الذي زعم أنه حاول الحصول على “مزايا ضريبية” من الحكومة لصالح باريس سان جيرمان خلال الصفقة.

وبحسب تقرير أرسله مفتش الشرطة الوطنية إلى قاضي التحقيق، فإن ريب “طلب… بشكل لا لبس فيه… خدمات” من رانسون، الذي عمل سابقاً أيضاً مستشاراً للرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.

وفي 24 تموز/يوليو 2017، أفاد رانسون وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي آنذاك جيرالد دارمانان، بـ”موضوع باريس سان جيرمان” الذي يتعلق على ما يبدو بالضريبة المتوجبة عن صفقة انتقال نيمار.

وأعرب دارمانان في ذلك الوقت عن سعادته بالضرائب التي كان من المقرر أن يدفعها نيمار في فرنسا، وأكد أن المسؤولين لديه سيحللون عن كثب الترتيبات المالية الخاصة بصفقة الانتقال.

وإذا ثبتت صحة الاتهامات، فقد يواجه رانسون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...