نيمار لن يشارك في كوبا أميركا

أعلن رئيس الجهاز الطبي لمنتخب البرازيل لكرة القدم، رودريغو لاسمار، أن نيمار نجم الهلال السعودي، لن يشارك في بطولة كوبا أميركا المقررة في الولايات المتحدة خلال الفترة بين 20 حزيران/يونيو و14 تموز/يوليو من العام المقبل.

واستبعد لاسمار أن يتعافى نيمار من اصابته في وقت يخوله استعادة لياقته لخوض المنافسات.

وكان نيمار قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى في 17 تشرين الأول/أكتوبر خلال المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام أوروغواي 0-2 ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بعد التحام مع نيكولاس دي لا كروس.

ووفقاً للطبيب، يحتاج نيمار لتسعة أشهر على الأقل لكي يتعافى من اصابته، ولفترة إعادة تأهيل لكي يصبح جاهزاً للدخول في المنافسات.

ويعني غياب النجم البرازيلي عن بطولة كوبا أميركا 2024 التي تجمع منتخبات أميركا الجنوبية العشرة إضافة الى ستة منتخبات من منطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، عدم مشاركته مع الهلال حتى نهاية الموسم، ولن تكون عودته لصفوف “الزعيم” متصدر الدوري السعودي قبل اواخر عام 2024.

وانضم الهداف التاريخي للبرازيل لصفوف الهلال في آب/أغسطس الماضي بصفقة ضخمة، بعد 6 مواسم قضاها في باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال لاسمار لإذاعة “98 إف إم” البرازيلية: “علينا التحلي بالصبر. الحديث عن العودة قبل 9 أشهر هو أمر مبكر”.

وأكد لاسمار الذي أجرى العملية الجراحية لنيمار في وقت سابق نجاح العملية، مشدداً على أن نيمار سيعود لمستواه قائلاً “نتوقع أن يتعافى تماماً بعد هذه الفترة، وأن يكون جاهزاً للعودة الى اللعب على مستوى عال، بنتائج جيدة، من دون أي نوع من القيود”.