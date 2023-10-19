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نيمار حزين ويحتاج للدعم بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

يتوقع أن يغيب نيمار نجم منتخب البرازبل ونادي الهلال السعودي لكرة القدم عن الملاعب لمدة تطول لعدة أشهر بعد الكشف عن اصابته بقطع في الرباط الصليبي

فريق التحرير by فريق التحرير
نيمار

أعرب النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي عن خيبة أمله بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف في مباراة منتخب بلاده وأوروغواي يوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2026، مشيراً إلى أنه سيكون بحاجة إلى أسرته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب.

وانتقل نيمار (31 عاماً) إلى الهلال السعودي الصيف الماضي قادماً من باريس سان جيرمان، وحينها كان قد تعافى للتو من إصابة في الكاحل.

وقال نيمار عبر حسابه على “إكس”: هذا وقت حزين جدا.. أعرف أنني قوي لكني هذه المرة سأكون في حاجة أكبر لأسرتي وأصدقائي، ليس من السهل تجاوز تأثيرات الإصابة والجراحة. تخيلوا مواجهة كل هذا من جديد بعد أربعة أشهر من التعافي.

كم سيغيب نيمار عن الهلال بعد تعرّضه للإصابة مع البرازيل؟

وتعرض نيمار للكثير من الإصابات خلال مسيرته، حيث قضى ثلاث فترات طويلة بعيدا عن الملاعب خلال مسيرته مع باريس سان جيرمان بعد تعرضه لإصابات في قدمه اليمنى.

وسجل نيمار هدفا وحيدا في خمس مباريات مع الهلال في كافة المسابقات حتى الآن.

ويتصدر الهلال الذي لم يخسر محليا هذا الموسم دوري روشن السعودي بفارق نقطة واحدة بعد أول تسع جولات ويتقاسم أيضا صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ونادي الهلال السعودي، قد أعلنا عن إصابة نيمار وأنه سيخضع للجراحة.

وأوضح الهلال -في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الإلكتروني على منصة إكس (تويتر سابقا)- أن نيمار سوف يجري عملية جراحية لاحقا، على أن يخضع بعدها لبرنامج علاجي تتحدد مدته بعد الجراحة.

من جهته، أفاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بأن هدافه سيخضع لجراحة في “موعد لم يُحدّد بعد”.

وقال رئيس الاتحاد إيدنالدو رودريغيس في بيان إن “كرة القدم البرازيلية والعالمية تحتاج إلى نيمار بصحة جيدة ومعافى، لأن كرة القدم تكون أكثر سعادة عندما يكون على أرض الملعب”.

ولفت الاتحاد إلى أن قسمه الطبي والهلال على “اتصال دائم” و”متفقان” على مساعدة المهاجم على التعافي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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