يورو 2024.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإسبانيا وصدام بين البرتغال وفرنسا

تسدل اليوم الجمعة الستار على الدور الأول من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” بمواجهتين ناريتين في ربع النهائي، حيث تقام قمة كروية تحبس الأنفاس على ملعب إم إتش بي أرينا في ألمانيا، تجمع بين أصحاب الأرض المنتخب الألماني، حامل اللقب 3 مرات، وضيفه المنتخب الإسباني، حامل اللقب 3 مرات، في صراع شرس على بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

نهائي مبكر على أعتاب نصف النهائي:

ويعد لقاء ألمانيا وإسبانيا بمثابة نهائي مبكر للبطولة، حيث يلتقي فيه عملاقان من عمالقة أوروبا، يتباهيان بسجل حافل بالألقاب والإنجازات، ويحلم كل منهما بإضافة نجمة جديدة على قميصه.

معركة تكتيكية على كافة الجبهات

يتمتع منتخبا ألمانيا وإسبانيا بقدرات فنية عالية وتكتيكات مُحكمة، ما يشير إلى مباراة قوية ومثيرة تنتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

أرقام ترجح كفة الماكينات الألمانية:

يدخل المنتخب الألماني المباراة مسلحا ببعض الأرقام القوية، حيث لم يسبق لأي بلد مضيف أن ودع اليورو من ربع النهائي، كما أن المنتخب الألماني يعد أكثر منتخب تسجيلًا للأهداف في البطولة حتى الآن بواقع 10 أهداف.

مهمة صعبة تنتظر الماتادور الإسباني:

يواجه المنتخب الإسباني مهمة صعبة في مواجهة ألمانيا صاحبة الأرض والجمهور، لكنه يملك سجلًا مشرفًا في البطولة، حيث لم يخسر أي مباراة حتى الآن.

موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا

على ملعب إم إتش بي أرينا في مدينة شتوتجارت الألمانية، تقام مساء اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو/تموز 2024، مباراة منتخبا ألمانيا وإسبانيا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

البرتغال وفرنسا في صراع على بطاقة نصف النهائي

تلقي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” ظلالها على ملعب “فلولكسبارك” في ألمانيا، حيث تقام مساءا اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو/تموز 2024، مباراة نارية تجمع بين منتخبي البرتغال وفرنسا في الدور ربع النهائي.

توقيت مباراة فرنسا والبرتغال

تقام مساء اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو/تموز 2024، في الساعة العاشرة مساء 22:00 بتوقيت السعودية ومصر. وفي الساعة الحادية عشرة 23:00 مساء بتوقيت الإمارات