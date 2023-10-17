جماهير قطر والسعودية الأكثر إقبالاً.. نفاد الدفعة الأولى من تذاكر كأس آسيا

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا – قطر 2023، نفاد الدفعة الأولى من تذاكر مباريات البطولة القارية، مع بيع أكثر من 150 ألف تذكرة خلال الأيام الأولى من انطلاق المبيعات.

وقال بيان رسمي من اللجنة: “شهدت المبيعات إقبالاً واسعاً من المشجعين من أرجاء القارة كافة، الذين سارعوا إلى شراء تذاكر الدفعة الأولى التي أصدرتها اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، والتي ستصدر مزيداً من التذاكر خلال الفترة القريبة المقبلة”.

وكشفت عن أن قطر والمملكة العربية السعودية والهند تصدرت قائمة الدول الأكثر شراءً للتذاكر على مستوى العالم، إذ بلغ العدد الإجمالي للمبيعات 81,209 تذاكر خلال الساعات الـ 24 الأولى من إعلان منظمي البطولة انطلاق المبيعات في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ومن المقرر أن يتنافس 24 منتخباً من قارة آسيا في جوهرة البطولات القارية، التي تشهد انطلاق صفارة 51 مباراة في تسعة استادات مشيدة وفق أعلى المواصفات العالمية، وذلك خلال الفترة من 12 يناير/كانون الثاني وحتى 10 فبراير/شباط 2024، إذ تستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة، بعد أن نجحت في تنظيم البطولة المرموقة مرتين من قبل، وذلك في عامي 1988 و2011.

وتقام مباراة افتتاح كأس آسيا 2023 بين منتخب قطر الدولة المضيفة والمدافعة عن اللقب ومنتخب لبنان، في استاد لوسيل المونديالي، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية ما يقارب 88 ألف مقعد، ومن المقرر أن يستضيف أيضاً نهائي البطولة الآسيوية المرتقبة، وهو الذي شهد المباراة النهائية لمونديال 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

جدير بالذكر، أن جميع تذاكر مباريات كأس آسيا 2023 ستتوافر على شكل تذاكر رقمية، يمكن تقديمها كتذاكر إلكترونية على الهاتف الجوال، وسيتمكن المشجعون من تنزيل التذاكر إلى محافظهم الرقمية، ويعني ذلك عدم الحاجة إلى اتصال هواتفهم بشبكة الإنترنت في أثناء وجودهم في الاستادات.

وتسهم هذه الخطوة بحسب البيان “في توفير تجربة سهلة وخالية من استخدام الورق، ما يؤكد التزام قطر استضافة بطولة مستدامة تراعي متطلبات المحافظة على البيئة. أما بالنسبة إلى المشجعين الذين يرغبون في إعادة بيع تذاكرهم، فبإمكانهم القيام بذلك من خلال منصة إعادة بيع التذاكر الرسمية للبطولة”.