مباراة الهلال والعين اليوم الأربعاء 2024-04-17 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

يواجه نادي الهلال السعودي نظيره نادي العين الإماراتي اليوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على استاد هزاع بن زايد.

اللقاء الذي كان من المقرر إقامته أمس الثلاثاء تم تأجيله لمدة 24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية في دولة الإمارات بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

تأهل نادي الهلال السعودي للدور قبل النهائي بعد إقصاء مواطنه الاتحاد السعودي في دور الثمانية، بينما صعد العين الإماراتي للدور قبل النهائي بعد تخطي عقبة النصر السعودي في دور الثمانية.

وتكمن أهمية المباراة في كونها فاصلة في تاريخ لقاءات الفريقين حيث لعب الهلال السعودي أمام العين الإماراتي 14 مباراة في دوري أبطال آسيا، فاز كل فريق بست مباريات وانتهت 3 لقاءات بالتعادل.

التشكيل المتوقع للهلال السعودي

يتوقع أن يخوض نادي الهلال السعودي مباراته أمام العين الإماراتي بتشكيل يضم ياسين بونو في حراسة المرمى، بينما يتوقع أن يشارك في خط الدفاع، ياسر الشهراني وسعود عبدالحميد وعلى البليهي وكاليدو كوليبالي.

ويتوقع أن يمثل الهلال السعودي في خط الوسط، ملكوم وروبن نيفيز وميلنكوفيتش سافيتش، وفي خط الهجوم يتوقع أن يلعب سالم الدوسري، وعبدالله الحمدان وميشيل ديلجادو.

التشكيل المتوقع للعين الإماراتي

يتوقع أن يبدأ نادي العين الإماراتي المباراة بالحارس خالد عيسى، وفي خط الدفاع سيلعب عبدول توريه، ووالد هاشمي وإيريك وكوامي.

ويتوقع أن يشارك في خط الوسط، يونج يو بارك ومحمد عباس وماتياس بالاسيوس وفي خط الهجوم، يتوقع أن يلعب سفيان رحيمي وجوناتاس سانتوس، عمير اتزيلي.

موعد مباراة العين والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

يلعب نادي العين الإماراتي أمام نادي الهلال السعودي مساء اليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل/نيسان 2024، على استاد هزاع بن زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنطلق أحداث مباراة العين والهلال في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة العين والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

يمكن متابعة مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا عبر قنوات beIN Sports AFC القطرية، ويمكن مشاهدة اللقاء أيضا عبر قناة SSC SPORT HD السعودية.