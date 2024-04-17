نديكا يستعيد عافيته

طمأن مدرب روما، دانييلي دي روسي، جماهير النادي على سلامة لاعبه العاجي إيفان نديكا، بعد انهياره المفاجئ خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي.

وقع نديكا، البالغ من العمر 24 عامًا، على أرض الملعب في الدقيقة 70 من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1. وفقد الوعي وتم نقله على الفور إلى المستشفى.

أثارت الحادثة قلقًا كبيرًا في أوساط النادي والجماهير، حيث ترددت أنباء عن احتمال تعرضه لمشاكل في القلب.

لكن سرعان ما طمأن دي روسي الجميع بأن نديكا “بصحة جيدة”. وأوضح أن انهياره ناتج عن “هبوط في الرئة” وليس عن مشكلة في القلب كما كان يخشى البعض.

وأظهرت الفحوصات التي أجريت للاعب “انكماشًا صغيرًا في الرئة” لكنها لم تُظهر أي علامات تدل على وجود مشاكل في القلب.

غادر نديكا المستشفى بعد قضاء ليلة تحت المراقبة، ومن المتوقع أن يعود إلى التدريبات في وقت لاحق.

ولم يحدد دي روسي موعدًا محددًا لعودة اللاعب إلى المشاركة في المباريات.

بسبب حادثة نديكا، أطلق نادي روما مبادرة لتقديم فحوصات قلبية مجانية للمشجعين الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا.

وتهدف هذه المبادرة إلى التوعية بأهمية صحة القلب والكشف المبكر عن أي مشاكل قد تُصيبها.