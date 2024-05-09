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نجوم الدوري الإنكليزي يتنافسون على جوائز الأفضل

من المقرر الإعلان عن الفائزين بجوائز أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل لاعب شاب في الدوري الإنكليزي الممتاز في 18 أيار/مايو المقبل.

فريق التحرير by فريق التحرير
الدوري الإنكليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عن المرشحين لجوائز أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل لاعب شاب لموسم 2023-2024، الذي يشارف على نهايته.

أفضل لاعب:

تضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز ثمانية لاعبين من ستة أندية مختلفة، هم:

  • إيرلنغ هالاند (مانشستر سيتي)
  • فيل فودين (مانشستر سيتي)
  • مارتن أوديغارد (أرسنال)
  • ديكلان رايس (أرسنال)
  • فيرجل فان دايك (ليفربول)
  • كول بالمر (تشيلسي)
  • أولي واتكنز (أستون فيلا)
  • ألكساندر إيزاك (نيوكاسل)

أفضل مدرب:

يهيمن الإسبان على قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب، حيث تضم خمسة أسماء، هم:

  • بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)
  • ميكيل أرتيتا (أرسنال)
  • أوناي إيميري (أستون فيلا)
  • أندوني إيراولا (بورنموث)
  • يورغن كلوب (ليفربول)

أفضل لاعب شاب:

تضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب ثمانية لاعبين، هم:

  • إيرلنغ هالاند (مانشستر سيتي)
  • فيل فودين (مانشستر سيتي)
  • كول بالمر (تشيلسي)
  • ألكساندر إيزاك (نيوكاسل)
  • بوكايو ساكا (أرسنال)
  • كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)
  • وليام صليبا (أرسنال)
  • ديستني أودوغي (توتنهام)
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