نجوم الدوري الإنكليزي يتنافسون على جوائز الأفضل

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عن المرشحين لجوائز أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل لاعب شاب لموسم 2023-2024، الذي يشارف على نهايته.

أفضل لاعب:

تضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز ثمانية لاعبين من ستة أندية مختلفة، هم:

إيرلنغ هالاند (مانشستر سيتي)

فيل فودين (مانشستر سيتي)

مارتن أوديغارد (أرسنال)

ديكلان رايس (أرسنال)

فيرجل فان دايك (ليفربول)

كول بالمر (تشيلسي)

أولي واتكنز (أستون فيلا)

ألكساندر إيزاك (نيوكاسل)

أفضل مدرب:

يهيمن الإسبان على قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب، حيث تضم خمسة أسماء، هم:

بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)

ميكيل أرتيتا (أرسنال)

أوناي إيميري (أستون فيلا)

أندوني إيراولا (بورنموث)

يورغن كلوب (ليفربول)

أفضل لاعب شاب:

تضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب ثمانية لاعبين، هم:

إيرلنغ هالاند (مانشستر سيتي)

فيل فودين (مانشستر سيتي)

كول بالمر (تشيلسي)

ألكساندر إيزاك (نيوكاسل)

بوكايو ساكا (أرسنال)

كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)

وليام صليبا (أرسنال)

ديستني أودوغي (توتنهام)