نجوم الدوري الإنكليزي يتنافسون على جوائز الأفضل

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عن المرشحين لجوائز أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل لاعب شاب لموسم 2023-2024، الذي يشارف على نهايته.
أفضل لاعب:
تضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز ثمانية لاعبين من ستة أندية مختلفة، هم:
- إيرلنغ هالاند (مانشستر سيتي)
- فيل فودين (مانشستر سيتي)
- مارتن أوديغارد (أرسنال)
- ديكلان رايس (أرسنال)
- فيرجل فان دايك (ليفربول)
- كول بالمر (تشيلسي)
- أولي واتكنز (أستون فيلا)
- ألكساندر إيزاك (نيوكاسل)
أفضل مدرب:
يهيمن الإسبان على قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب، حيث تضم خمسة أسماء، هم:
- بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)
- ميكيل أرتيتا (أرسنال)
- أوناي إيميري (أستون فيلا)
- أندوني إيراولا (بورنموث)
- يورغن كلوب (ليفربول)
أفضل لاعب شاب:
تضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب ثمانية لاعبين، هم:
- إيرلنغ هالاند (مانشستر سيتي)
- فيل فودين (مانشستر سيتي)
- كول بالمر (تشيلسي)
- ألكساندر إيزاك (نيوكاسل)
- بوكايو ساكا (أرسنال)
- كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)
- وليام صليبا (أرسنال)
- ديستني أودوغي (توتنهام)