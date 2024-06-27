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ناتشو إلى القادسية السعودي

ينتقل ناتشو فرنانديز، المدافع الإسباني المخضرم، إلى نادي القادسية السعودي بعد مسيرة حافلة مع ريال مدريد، في خطوة جديدة لمسيرته الكروية.

فريق التحرير by فريق التحرير
ناتشو إلى القادسية السعودي

أعلن نادي القادسية السعودي لكرة القدم رسميًا تعاقده مع المدافع الدولي الإسباني المخضرم ناتشو فرنانديز، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد.

ووقّع ناتشو، البالغ من العمر 34 عامًا، عقدًا يمتد لموسمين، وذلك خلال تواجده في ألمانيا مع المنتخب الإسباني المشارك في بطولة كأس أوروبا “يورو 2024”.

وفي مؤتمر صحفي عقده مع المنتخب، أكد اللاعب أن هذا الانتقال لا يمثل وداعًا لريال مدريد، بل هو خطوة جديدة في مسيرته الكروية.

وأعرب عن تفضيله لو تم الانتقال في وقت سابق، لكنه أكد أن تركيزه ينصب حاليًا على مساعدة المنتخب الإسباني في بطولة كأس أوروبا.

يُذكر أن ناتشو قد حقق العديد من الإنجازات مع ريال مدريد، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا ست مرات، بالإضافة إلى 25 لقبًا آخر.

ومن المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة إسبانيا المقبلة ضد جورجيا، بعد تعافيه من إصابة طفيفة تعرض لها في مباراة كرواتيا.

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