“البرغوث” يواصل تحطيم الأرقام.. ميسي يُسجل إنجازًا تاريخيًا في الدوري الأمريكي

حطّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم خلال المباراة التي جمعت فريقه إنتر ميامي مع نيو إنجلاند ريفولوشين.

وقد ساهم ميسي، في صناعة هدفين ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري يحقق هذا الإنجاز في 5 مباريات متتالية، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ذا أثليتيك The Athletic”.

وتمكن إنتر ميامي من سحق نيو إنجلاند بنتيجة 4-1، بفضل تألق ميسي الذي سجل هدفان وصنع هدفان آخرين. وبهذه النتيجة، يعزز إنتر ميامي موقعه في صدارة المنطقة الشرقية برصيد 21 نقطة، ويصبح أفضل فريق في الدوري الأمريكي بشكل كامل.

ميسي يُلهم إنتر ميامي للفوز

بدأ نيو إنجلاند اللقاء بقوة بتسجيل هدف مبكر من خلال توماس شانكلالاي بعد 40 ثانية فقط. ولكن سرعان ما عاد إنتر ميامي إلى المباراة بفضل تألق ميسي الذي سجل هدفين في الدقيقتين 32 و67. كما سجل بنجامين كريماشي و لويس سواريز هدفين آخرين لإنتر ميامي في الدقيقتين 83 و88 على التوالي.

ميسي يواصل تألقه

وخلال الأسبوع الماضي، لعب النجم الأرجنتيني دورًا محوريًا في فوز إنتر ميامي على ناشفيل بتسجيله هدفين من ثلاثية فريقه، مما حافظ على صدارة إنتر ميامي لترتيب المنطقة الشرقية في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

يُقدم ميسي، صاحب السادس والثلاثون عامًا، الفائز بمونديال قطر عام 2022، أداءً استثنائيًا منذ انضمامه إلى الدوري الأمريكي، حيث سجل 9 أهداف خلال 9 مباريات فقط. كما ساعد تألقه إنتر ميامي على تصدّر الترتيب في كل من المنطقة الشرقية والدوري بأكمله.

ويُذكر أن ميسي حائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، ولقب كأس العالم مع منتخب الأرجنتين عام 2022.