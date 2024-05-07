ميسي يُحطّم الأرقام القياسية.. هدف و5 تمريرات حاسمة في 33 دقيقة

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي إبهار عشاق كرة القدم في الولايات المتحدة، محطماً الأرقام القياسية بتسجيله هدفاً وتمريره 5 كرات حاسمة في فوز فريقه إنتر ميامي الساحق على نيويورك ريد بولز بنتيجة 6-1، في مباراة شهدت تألقًا استثنائيًا للنجم الأرجنتيني.

وجاءت الأهدف الستة التي ساهم فيها ميسي في أقل من 33 دقيقة، محطماً رقمين قياسيين في الدوري الأميركي لكرة القدم:

أكثر عدد تمريرات حاسمة في مباراة واحدة (5)

أكثر مساهمات في الأهداف في مباراة واحدة (6 أهداف)

ولم يقتصر إنجاز ميسي على تحطيم الأرقام القياسية، بل يُعدّ هذا أفضل أداء له في مسيرته المهنية من حيث مساهمات الأهداف في مباراة واحدة.

Cuando te pregunten qué es fútbol… muéstrales este gol ?‍? pic.twitter.com/mDNnjxNcdm — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 5, 2024

ووصلت مساهمات ميسي من الأهداف (الأهداف + التمريرات الحاسمة) إلى 22 هدفاً خلال 7.5 مباراة فقط أو 15 شوطاً، وهو ما يعادل 2.93 هدفاً لكل 90 دقيقة.

ويُشير هذا المعدل الاستثنائي إلى إمكانية تحطيم ميسي للأرقام القياسية في الدوري الأميركي للأهداف (26) والتمريرات الحاسمة (49) ، على الرغم من غيابه عن أربع مباريات هذا الموسم.

وبفضل تألق ميسي الاستثنائي، يتصدر إنتر ميامي حاليًا جدول ترتيب القسم الشرقي في الدوري الأميركي.