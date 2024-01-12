ميسي متلهف لمواجهة رونالدو في كأس موسم الرياض

قال أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأميركي إنه متلهف للمشاركة بطولة كأس موسم الرياض التي تقام في العاصمة السعودية ويشارك فيها أيضاً فريقي النصر والهلال السعوديين.

وكتب ميسي في منشور على حسابه الرسمي في “إنستغرام”: “لا أطيق الانتظار لأكون جزءاً من كأس الرياض مع فريقي إنتر ميامي حسث سنواجه أفضل الأندية السعودية في بطولة تاريخية”

وستكون المباراة التي تجمع بين إنتر ميامي والنصر، بمثابة اللقاء الأخير الذي يجمع بين الأسطورتين ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق النصر، والتي أطلق عليها رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ تسمية “الرقصة الأخيرة”.

ميسي ورونالدو مجدداً وجها لوجه

ويفتتح الهلال البطولة بلقاء يجمعه مع إنتر ميامي يوم الاثنين 29 كانون الثاني/يناير الجاري، ثم يتواجه فريقا “الدون” و”البرغوث” مساء الخميس الأول من شباط/فبراير المقبل، وتكون المباراة الختامي بين الفريقين السعوديين بعدها بأسبوع في الثامن من الشهر القادم.

وستكون هذه البطولة بمثابة الجولة التحضيرية لإنتر ميامي قبل انطلاق بطولة الدوري المحلي في 21 شباط/فبراير المقبل.

كأس موسم الرياض بطولة ثلاثية تجمع نادي انتر ميامي مع أندية الهلال و النصر على ملعب Kingdom Arena ❤️??



?️ فبراير ٢٠٢٤ #RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/LTl1OrPMxe — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 21, 2023

يذكر أن المباراة الأخيرة التي جمعت النجمين كانت أيضاً في الرياض في كانون الثاني/يناير من العام الماضي حين فاز باريس سان جيرمان الفرنسي فريق “ليو” السابق بكأس موسم الرياض على فريق يضم نجوم النصر والهلال بقيادة رونالدو (5-4).

والتقى ميسي (36 عاماً) ورونالدو (38)، وجهاً لوجه 37 مرة في مسيرتيهما الاحترافية، بينها 30 مرة في الكلاسيكو الإسباني، عندما كان الارجنتيني يدافع عن ألوان برشلونة والبرتغالي عن ألوان ريال مدريد. وحسب إحصائيين في كرة القدم، فاز ميسي 17 مرة ورونالدو 11 مرة، مع تسعة تعادلات.