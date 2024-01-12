فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inكرة قدمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةأخبار عربيةرياضة

ميسي متلهف لمواجهة رونالدو في كأس موسم الرياض

يتواجه قطبا كرة القدم الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مجدداً في الأول من شباط/فبراير المقبل عندما يلعب فريقيهما إنتر ميامي والنصر في كأس موسم الرياض

فادي طنّوس by فادي طنّوس
ميسي

قال أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأميركي إنه متلهف للمشاركة بطولة كأس موسم الرياض التي تقام في العاصمة السعودية ويشارك فيها أيضاً فريقي النصر والهلال السعوديين.

وكتب ميسي في منشور على حسابه الرسمي في “إنستغرام”: “لا أطيق الانتظار لأكون جزءاً من كأس الرياض مع فريقي إنتر ميامي حسث سنواجه أفضل الأندية السعودية في بطولة تاريخية”

وستكون المباراة التي تجمع بين إنتر ميامي والنصر، بمثابة اللقاء الأخير الذي يجمع بين الأسطورتين ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق النصر، والتي أطلق عليها رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ تسمية “الرقصة الأخيرة”.

ميسي ورونالدو مجدداً وجها لوجه

ويفتتح الهلال البطولة بلقاء يجمعه مع إنتر ميامي يوم الاثنين 29 كانون الثاني/يناير الجاري، ثم يتواجه فريقا “الدون” و”البرغوث” مساء الخميس الأول من شباط/فبراير المقبل، وتكون المباراة الختامي بين الفريقين السعوديين بعدها بأسبوع في الثامن من الشهر القادم.

وستكون هذه البطولة بمثابة الجولة التحضيرية لإنتر ميامي قبل انطلاق بطولة الدوري المحلي في 21 شباط/فبراير المقبل.

يذكر أن المباراة الأخيرة التي جمعت النجمين كانت أيضاً في الرياض في كانون الثاني/يناير من العام الماضي حين فاز باريس سان جيرمان الفرنسي فريق “ليو” السابق بكأس موسم الرياض على فريق يضم نجوم النصر والهلال بقيادة رونالدو (5-4).

والتقى ميسي (36 عاماً) ورونالدو (38)، وجهاً لوجه 37 مرة في مسيرتيهما الاحترافية، بينها 30 مرة في الكلاسيكو الإسباني، عندما كان الارجنتيني يدافع عن ألوان برشلونة والبرتغالي عن ألوان ريال مدريد. وحسب إحصائيين في كرة القدم، فاز ميسي 17 مرة ورونالدو 11 مرة، مع تسعة تعادلات.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا