ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي كوبا أمريكا 2024

واصل ليونيل ميسي، أسطورة كرة القدم، تألقه ليقود الأرجنتين، حاملة اللقب، إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد فوزٍ مستحقٍ على كندا بنتيجة 2-0 في إيست راذرفورد، نيوجيرزي، صباح اليوم.

ميسي يسجل الثاني لمنتخب الأرجنتين

سجل النجم ليونيل ميسي، البالغ من العمر 37 عامًا، الهدف الثاني لمنتخبه في الدقيقة 51، ليثبت مجددًا أنه جوهرة لا تقارن في عالم كرة القدم.

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الأرجنتين تضرب بهدف ثاني



هدف ثاني عن طريق اينزو فيرنانديز



?? الأرجنتين 2-0 كندا ??

pic.twitter.com/8TZvxKEUio — عمرو (@bt3) July 10, 2024

وكان قد افتتح خوليان ألفاريس التسجيل في الدقيقة 22، ليمهد الطريق للفوز الذي ضمن للأرجنتين مكانها في المباراة النهائية التي ستقام صباح يوم الإثنين في ميامي.

الهدف الاول لمنتخب الارجنتين



هدف أول للمنتخب الارجنتيني عن طريق جوليان الفاريز، اسيست دي باول



?? الأرجنتين 1-0 كندا ?? #CopaAmerica2024 #الارجنتين_كندا

pic.twitter.com/oPPJ2QT51i — 3NAD ? (@i3n11d) July 10, 2024

وستواجه الأرجنتين في النهائي الفائز من بين الأوروغواي وكولومبيا، اللتين ستلتقيان مساء الأربعاء في شارلوت، كارولاينا الشمالية.

وتسعى الأرجنتين إلى تحقيق لقبها الثالث على التوالي، بعد فوزها بكوبا أمريكا 2021 على حساب البرازيل بنتيجة 1-0، وكأس العالم 2022 بفوزها على فرنسا بركلات الترجيح.