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ميسي يقود الأرجنتين إلى نهائي كوبا أمريكا 2024

سجل النجم ليونيل ميسي، البالغ من العمر 37 عاما، الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 51.

فريق التحرير by فريق التحرير

واصل ليونيل ميسي، أسطورة كرة القدم، تألقه ليقود الأرجنتين، حاملة اللقب، إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد فوزٍ مستحقٍ على كندا بنتيجة 2-0 في إيست راذرفورد، نيوجيرزي، صباح اليوم.

ميسي يسجل الثاني لمنتخب الأرجنتين

سجل النجم ليونيل ميسي، البالغ من العمر 37 عامًا، الهدف الثاني لمنتخبه في الدقيقة 51، ليثبت مجددًا أنه جوهرة لا تقارن في عالم كرة القدم.

الأرجنتين

وكان قد افتتح خوليان ألفاريس التسجيل في الدقيقة 22، ليمهد الطريق للفوز الذي ضمن للأرجنتين مكانها في المباراة النهائية التي ستقام صباح يوم الإثنين في ميامي.

وستواجه الأرجنتين في النهائي الفائز من بين الأوروغواي وكولومبيا، اللتين ستلتقيان مساء الأربعاء في شارلوت، كارولاينا الشمالية.

وتسعى الأرجنتين إلى تحقيق لقبها الثالث على التوالي، بعد فوزها بكوبا أمريكا 2021 على حساب البرازيل بنتيجة 1-0، وكأس العالم 2022 بفوزها على فرنسا بركلات الترجيح.

ميسي
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فريق التحرير

فريق التحرير

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