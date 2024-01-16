ميسي يفوز بجائزة “The Best” التي يمنحها الفيفا

فاز أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي بجائزة أفضل لاعب لعام 2023 خلال حفل توزيع جوائز “The Best” التي يمنحها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، على الرغم من عدم حضوره.

وتفوق ميسي على نظيريه النرويجي إرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الإنكليزي والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وقال مقدم الحفل نجم منتخب فرنسا السابق إنه سيتسلم الجائزة نيابة عن ميسي غير الموجود، “قررت أن أتسلمها نيابة عنه، ولماذا لا تكون لي؟ لقد قررت أن أتسلمها وألا أتركها لأحد، لأنني لم أفز بها من قبل”.

ميسي The Best للعام الثاني توالياً

وسبق لميسي أن فاز بالجائزة عام 2022 بعد قيادة بلاده للفوز ببطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

ووفقاً للفيفا فقد تساوى ميسي مع هالاند بعدد النقاط البالغ 48 نقطة، لكن الجائزة آلت إلى ميسي بسبب تواجده في المركز الأول خلال عملية التصويت (المركز الأول من الاختيارات الثلاث لكل مصوت) لعدد مرات أكبر من هالاند، فيما حل مبابي ثالثاً بـ 35 نقطة.

وانتزع حارس المرمى الدولي البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي جائزة أفضل حارس مرمى متفوقاً على منافسيه البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد والمغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي الحالي وإشبيلية الإسباني السابق.

وقال إيدرسون “السعادة لا تسعني بالفوز بكل هذه الألقاب والجوائز، وكل الشكر لعائلتي وزملائي”.

وحصل الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على جائزة أفضل مدرب، ليتفوق على على الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان ومواطنه لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق ومنتخب إيطاليا الحالي.

وفاز غيليرمي مادروغا لاعب نادي بوتافوغو البرازيلي، بجائزة بوشكاش لأجمل هدف في عام 2023.

Guilherme Madruga vence o prémio Puskás 2023. pic.twitter.com/JKsOjl4iXB — B24 (@B24PT) January 15, 2024

ونال منتخب البرازيل جائزة الروح الرياضية لعام 2023، بعد حملة التضامن مع اللاعب فينيسيوس جونيور، إثر تعرضه للعنصرية في الملاعب الإسبانية.

وحصدت أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة جائزة أفضل لاعبة، وسارينا ويغمان مدربة منتخب إنكلترا على جائزة أفضل مدربة، والإنكليزية ماري إيربس لقب أفضل حارسة مرمى.

كما تم اختيار التشكيلة المثالية لعام 2023 وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – روبن دياش

الوسط: جود ببلينغهام – برناردو سيلفا – كيفن دي بروين

الهجوم: إرلينغ هالاند – كيليان مبابي – ليونيل ميسي – فينسيوس جونيور