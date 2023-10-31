ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة الثامنة

فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم للمرة الثامنة.ورجح التتويج بكأس العالم قطر 2022، كفة ميسي بعد منافسة كبيرة مع نجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، والفرنسي كيليان مبابي.

وكان ليونيل ميسي قد حقق في الموسم الماضي لقبي كأس السوبر والدوري بقميص باريس سان جيرمان، ولقب كأس العالم في قطر، حيث سجل 7 أهداف في مسيرة التتويج، وأحرز جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ميسي يحقق الكرة الذهبية الثامنة في مسيرته

ويذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد فاز بالكرة، في أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021.