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ميسي يصف ريال مدريد بالأفضل في العالم

أعرب ليونيل ميسي خلال مقابلة حديثة عن إعجابه بنادي ريال مدريد، مؤكدًا أنه الأفضل في العالم حاليًا، كما كشف عن بعض الجوانب من حياته الشخصية وتحدث عن إمكانية مشاركته في كأس العالم 2026.

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ميسي

وصف أسطورة كرة القدم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي إنتر ميامي الأميركي، نادي ريال مدريد الإسباني، بأنه الأفضل في العالم في الوقت الحالي، وذلك بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بالإضافة إلى تتويجه بلقب الدوري الإسباني للمرة السادسة والثلاثين.

وفي حوار مع “Infobae“، صرح ميسي قائلاً: “ريال مدريد هو أفضل فريق في العالم.. إنه آخر بطل في دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف: “نظراً للنتائج، الفريق الأفضل هو ريال مدريد، أما بالنظر إلى طريقة اللعب فسيكون مانشستر سيتي بقيادة غوارديولا”.

كما كشف ميسي عن بعض الجوانب من حياته الشخصية، مثل المحادثات التي تجمعه بنيمار ولويس سواريز، حيث قال: “لدينا نحن الثلاثة مجموعة خاصة.. أعتقد أن نيمار وضع كلمة ”سوداكا“ أو شيء من هذا القبيل، لأنها موجودة منذ أيام برشلونة عندما كنا نلعب مع بعضنا البعض.. لقد أطلق عليها ذلك الاسم وظلت كذلك”.

وفيما يتعلق بمشاركته في نهائيات كأس العالم 2026 مع المنتخب الأرجنتيني، لم يستبعد ميسي هذا الاحتمال، حيث قال: “الأمر يعتمد على شعوري وحالتي البدنية والواقعية مع نفسي. ولمعرفة ما إذا كنت قادراً على المنافسة ومساعدة زملائي في الفريق الذي بجانبي“.

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