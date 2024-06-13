ميسي لن يشارك في أولمبياد باريس 2024

أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عدم مشاركته في أولمبياد باريس 2024، مفضلاً التركيز على الدفاع عن لقب “كوبا أميركا 2024” التي ستنطلق في الولايات المتحدة يوم الخميس المقبل.

وفي مقابلة مع شبكة “إي.إس.بي.إن”، أوضح ميسي أنه ناقش قراره مع خافيير ماسكيرانو، مدرب المنتخب الأولمبي وزميله السابق، الذي تفهم موقفه.

وأشار ميسي، البالغ من العمر 36 عامًا، إلى أن المشاركة في الأولمبياد تتطلب غيابًا لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر عن ناديه إنتر ميامي، وهو أمر صعب.

كما أضاف الهداف التاريخي لبرشلونة والدوري الإسباني أن تقدمه في السن يحتم عليه اختيار مشاركاته بعناية، وأن خوض بطولتين متتاليتين سيكون مرهقًا.

وذكر “ليو” أنه كان محظوظًا بالمشاركة في أولمبياد بكين 2008 وتحقيق الميدالية الذهبية مع ماسكيرانو، إلا أن تكرار التجربة حاليًا ليس خيارًا مناسبًا.

ومن المقرر أن يبدأ ميسي مشواره في كوبا أميركا بمواجهة كندا في 20 حزيران/يونيو الجاري، على أن تختتم البطولة في 14 تموز/يوليو المقبل، أي قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس في 24 من نفس الشهر.