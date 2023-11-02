ميسي عن حديث مزعوم مع لابورتا.. أنت تكذب مرة أخرى

أكد أسطورة كرة القدم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأميركي، أن كل ما أشيع عن تحدثه مع رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا، من أجل العودة للعب معه هو “كذب”.

وزعمت تقارير أن ميسي تحدث مع رئيس النادي الكاتالوني في نهاية حفل توزيع جوائز مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الذي أقيم في باريس وفاز في نهايته “البرغوث” بجائزة “الكرة الذهبية” لأفضل لاعب لعام 2023.

وذكر المنشور الذي تم تداوله بشكل واسع في تطبيق “إكس” أن لابورتا شكر ميسي على كلماته في الخطاب الذي ألقاه خلال الحفل بعد فوزه بالجائزة، وزعم المنشور أن بطل العالم مع منتخب الأرجنتين اجتمع مع لابورتا لتحديد أفضل موعد لتكريمه.

ونفى “ليو” بشكل قاطع عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” الأمر قائلاً: أنت تكذب مرة أخرى.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية صحة مزاعم اللاعب حينما ذكرت أن النجم السابق لبرشلونة جلس بعيداً عن لابورتا، ولم يتم رؤيتهما وهما يتبادلان أي كلمات في أي وقت.