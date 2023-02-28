ميسي أفضل لاعب في العالم للمرة السابعة

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب كرة قدم في العالم للمرة السابعة معززاً رقمه القياسي على صعيد عدد مرات الفوز بالجائزة حلال مسيرته الكروية الحافلة وذلك خلال حفل جوائز “الأفضل”، الذي أقيم مساء الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

ومن بين العديد من الأحداث الكروية المهمة في مختلف أنحاء العالم خلال عام 2022، فرضت كل من بطولة كأس العالم 2022 في قطر ودوري أبطال أوروبا للموسم الماضي 2021 / 2022 تأثيرهما على الاختيارات في الجوائز على مستوى الرجال وكذلك كأس أمم أوروبا (يورو 2022) لكرة القدم النسائية بإنجلترا ودوري أبطال أوروبا للموسم الماضي بالنسبة لجوائز السيدات.

وحظيت جائزة أفضل لاعب على القدر الأكبر من الاهتمام في هذا الحفل حيث تنافس ميسي مع المهاجمين الفرنسيين كيليان مبابي /24 عاما/ زميل ميسي في باريس سان جيرمان الفرنسي والمخضرم كريم بنزيما /35 عاما/ نجم ريال مدريد.

ووصل مبابي بالمنتخب الفرنسي إلى نهائي مونديال 2022 ، وتوج عن جدارة بلقب هداف هذه النسخة من البطولة العالمية بعدما أحرز 8 أهداف منها 3 أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية التي خسرها الفريق أمام نظيره الأرجنتيني بعد التعادل 3 / 3 خلال المباراة.

وفي المقابل، قدم بنزيما موسما استثنائيا مع ريال مدريد الإسباني في 2021- 2022 وتوج خلاله بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا إضافة لتتويجه هدافا لكلتا البطولتين.

الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة الإسباني أفضل لاعبة في العالم

وفازت الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2022 بين النساء متفوقة على الإنجليزية بيث ميد نجمة أرسنال والمنتخب الإنجليزي، واللاعبة الأمريكية أليكس مورجان.

وفاز الأرجنتيني ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني بجائزة أفضل مدرب في العالم

بعدما قاد المنتخب الأرجنتيني للقب مونديال 2022، متفوقاً على الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي والإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني.

وفاز الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز المتوج مع منتخب بلاده بلقب المونديال بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، متفوقاً على البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، ، والمغربي ياسين بونو الذي وصل مع المنتخب المغربي لنصف نهائي المونديال.

وفازت آن كاترين بيرجر حارسة مرمى تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الألماني بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم متفوقة على التشيلية كريستياني إندلر حارسة مرمى ليون الفرنسي وماري إيرابس حارسة مرمى مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي.

وفازت المدربة الهولندية سارينا فيجمان مدربة المنتخب الإنجليزي بجائزة أفضل مدربة كرة نسائية متفوقة على السويدية بيا سوندهاج مدربة المنتخب البرازيلي وسوينا بومباستور مدربة ليون الفرنسي.

وشهد حفل الفيفا أيضا فوز مارسين اوليكسي بجائزة “بوشكاش” لصاحب أفضل هدف في العام.