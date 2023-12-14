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ميسي، هالاند أم مبابي؟ من سيفوز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في 2023

فريق التحرير by فريق التحرير
ميسي، هالاند أم مبابي؟ من سيفوز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن أسماء اللاعبين في القائمة النهائية المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم (The Best) لعام 2023.

وضمت القائمة النرويجي إرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الإنكليزي، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي.

ويمنح الفيفا جائزة (The Best) لأبرز اللاعبين أداءً على مستوى الرجال في الفترة من 19 كانون الأول/ديسمبر 2022 وحتى 20 آب/أغسطس 2023.

وسيتم الكشف عن الفائز بالجائزة في حفل في العاصمة البريطانية لندن يوم الاثنين 15 كانون الثاني/يناير المقبل.

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