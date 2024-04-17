دوري أبطال أوروبا: مولر على أعتاب معادلة ميسي وكاسياس ويقترب من تشافي

يتطلع النجم الألماني توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ لمعادلة رقم قياسي مميز في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك خلال مباراة إياب ربع النهائي التي ستجمع فريقه بـ أرسنال الإنجليزي، يوم الأربعاء.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لـ بايرن ميونيخ، حيث يأمل في تعويض خسارة لقب الدوري الألماني لصالح باير ليفركوزن، ببلوغ نصف نهائي دوري الأبطال والمنافسة على اللقب. وانتهت مباراة الذهاب في لندن بالتعادل (2-2).

ويمتلك مولر (34 عامًا) فرصة ذهبية لمعادلة رقم قياسي مميز في تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث خاض 149 مباراة بقميص بايرن ميونيخ، ويتخلف بفارق مباراة واحدة عن كل من ليونيل ميسي وإيكر كاسياس، اللذان خاضا 150 مباراة مع فريقٍ واحد (برشلونة وريال مدريد على التوالي).

وفي حال مشاركته اليوم، سيكون مولر على بعد خطوة واحدة من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الحالي، الذي يعد الأكثر ظهوراً في تاريخ المسابقة مع فريق واحد برصيد 151 مباراة بقميص البلوغرانا.

وإذا ودّع بايرن ميونيخ البطولة، ستظل أمام مولر فرصة في الموسم المقبل لتحقيق هذا الإنجاز، حيث يستمر عقده مع الفريق البافاري حتى 30 حزيران/يونيو 2025.