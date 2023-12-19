مولر باقٍ مع بايرن ميونيخ حتى 2025

جدد الألماني توماس مولر تعاقده مع فريقه بايرن ميونيخ حتى صيف 2025، وفق ما أعلنه الرئيس الشرفي للنادي البافاري أولي هونيس.

وقال هونيس لقناة سيرفوس: “جدد مولر تعاقده. الإعلان الرسمي سيكون خلال أيام.. أعتقد أنه من مصلحة النادي أن يستمر مولر معنا”.

ويأتي تصريح هونيس للقضاء على الشائعات التي ربطت مولر الذي ينتهي عقده مع بطل الدوري الألماني لكرة القدم في حزيران/يونيو المقبل مع انتهاء الموسم الحالي.

ويعد مولر البالغ 34 عاماً، من أفضل اللاعبين في تاريخ بايرن، إذ خاض 684 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 238 هدفاً.

ويبتعد مولر عن 500 مساهمة تهديفية بفارق هدف واحد إذ مرر خلال مسيرته أيضاً 261 كرة تحولت إلى أهداف عبر زملائه في الفريق.