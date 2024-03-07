موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

عشاق كرة القدم في الوطن العربي على موعد الجمعة مع مباراة مثيرة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2022 – 2023، والتي تقام لأول مرة خارج البلاد.

ويلعب الأهلي والزمالك نهائي الكأس في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بعد أن وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على دعوة المملكة لإقامة اللقاء على ملعب “الأول بارك” والذي يتسع لنحو 25 ألف متفرج.

وتأهل الفريق الأحمر للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق إنبي بثلاثة أهداف للاشيء، بينما تأهل الفريق الأبيض على حساب نادي بيراميدز، وحسم اللقاء بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 3 – 3 في الوقت الأصلي للمباراة وأيضا الوقت الإضافي.

جوائز مباراة الأهلي والزمالك في السعودية

يحصل الاتحاد المصري على 2 مليون دولار مقابل إقامة اللقاء في المملكة العربية السعودية، بالإضافة للجوائز المادية التي يحصل عليها حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، إذ يحصل الفائز باللقب على 950 ألف دولار، والوصيف على 250 ألف دولار، كما يمنح أفضل لاعب في المباراة جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.

ويحمل النادي الأهلي الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بكأس مصر، بعد أن حقق اللقب 38 مرة، ويأتي خلفه نادي الزمالك الذي فاز بالبطولة 28 مرة.

ويعد لاعب الأهلي أحمد مكاوي الهداف التاريخي لبطولة كأس مصر، برصيد 35 هدفا، بينما يتصدر قائمة هدافي الزمالك في كأس مصر الراحل علاء الحامولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر

ولا توجد أي نية لتشفير مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والتي ستقام في المملكة العربية والسعودية.

ووفقاً لمنشور المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، يمكن متابعة لقاء القمة المصري على قناتي on time sports وMbc Masr، فقط مساء يوم الجمعة 8 مارس/آذار المقبل في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر، والساعة 8:30 مساء بتوقيت السعودية، والساعة 9:30 مساء بتوقيت الإمارات والساعة 5:30 مساء بتوقيت المغرب.

ويدير اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك في السعودية طاقم تحكيم مصري، ووفقا لتصريحات محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصر لكرة القدم، لوسائل إعلام محلية، سيكون طاقم التحكيم من ضمن قائمة الحكام المصريين الذين شاركوا في بطولة الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

التشكيلتان المتوقعتان

الأهلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هانى (عمر كمال)، محمد عبدالمنعم، رامى ربيعة، على معلول.

الوسط: أحمد نبيل كوكا (عمرو السولية)، مروان عطية، إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات، موديست (كهربا)، بيرسي تاو.

الزمالك:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: حمزة المثلوثي- مصطفى الزناري- حسام عبدالمجيد- عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف روقا- عبدالله السعيد.

الهجوم: ناصر ماهر- ناصر منسي- أحمد مصطفى زيزو.