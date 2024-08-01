موعد مباراة مصر وباراغواي بالربع النهائي أولمبياد باريس 2024 والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يستعد المنتخب المصري لمواصلة مشواره في بطولة أولمبياد 2024 التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، بمواجهة منتخب باراغواي في ربع نهائي المسابقة.

وذلك بعد تحقيقه فوزًا ثمينًا على إسبانيا في الجولة الثالثة، يعزز المنتخب المصري آماله في المنافسة بعد تأهله في صدارة مجموعته بفضل الفوز الأول له أمام أوزبكستان.

موعد مباراة مصر وباراغواي بربع نهائي أولمبياد باريس 2024

يستضيف ملعب “فيلودروم” بمدينة مارسيليا المباراة المرتقبة بين منتخبي مصر وباراغواي في دور الثمانية من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وستُقام هذه المواجهة الحاسمة يوم الجمعة الموافق الثاني من أغسطس، حيث تُطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والرياض.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وباراغواي بأولمبياد باريس 2024

تنقل قنوات “بي إن سبورتس” مباراة مصر وباراغواي في أولمبياد باريس 2024، حيث سيتم إذاعة اللقاء عبر beIN Sports HD بتعليق علي محمد علي. يمكن أيضًا لعشاق البث المباشر مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وباراغواي في أولمبياد باريس

من المتوقع أن يدخل المدرب روجيريو ميكالي المباراة بتشكيل مكون من حمزة علاء في حراسة المرمى، وكريم الدبيس، حسام عبد المجيد، عمر فايد، وأحمد عيد في خط الدفاع، ومحمد النني، محمد شحاتة، وأحمد نبيل كوكا في خط الوسط، وأحمد مصطفى زيزو، أسامة فيصل، وإبراهيم عادل في خط الهجوم.

وتترقب الجماهير هذه المباراة المهمة، حيث يأمل المنتخب المصري في تحقيق فوز جديد على منتخب باراغواي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، لتعزيز فرصه في الوصول إلى الأدوار النهائية.

وستكون مباراة مصر وباراغواي محط أنظار الجميع في هذا اللقاء الحاسم من منافسات الأولمبياد.