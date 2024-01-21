كأس الأمم الأفريقية.. موعد مباراة مصر والرأس الأخضر والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وحسابات تأهل الفراعنة

تحت شعار لا بديل عن الفوز، يدخل منتخب مصر، البطل التاريخي لكأس الأمم الأفريقية، التي توج بها 7 مرات، المواجهة المصيرية، حينما يلتقي منتخب الرأس الأخضر، غدا الإثنين، في آخر مباراة له بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة في كوت ديفوار، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

وبدأ منتخب مصر، المهدد بالخروج المبكر من المسابقة القارية، مشواره في المونديال الأفريقي بتعادلين مخيبين للآمال، أمام موزمبيق وغانا على التوالي، ليحصد نقطتين فقط، وضعته في المركز الثاني خلف منتخب الرأس الأخضر، متصدر المجموعة، وأول المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 في البطولة.

وبات يتعين على منتخب مصر “الفراعنة”، الفوز على منتخب الرأس الأخضر “القروش الزرقاء”، عندما يلتقي معه في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، التي تشهد أيضا مواجهة في نفس التوقيت، تجمع منتخب غانا ونظيره موزمبيق، حتى يتجنب الدخول في حسابات الصعود المعقدة للأدوار الإقصائية في البطولة.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم كل المعلومات التي تريد معرفتها عن المباراة، وموعد مباراة مصر والرأس الأخضر، والتشكيل المتوقع، والقنوات الناقلة.

ترتيب مجموعة مصر

يتصدر منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي”، المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، برصيد 6 نقاط بعد أن حقق الفوز في مباراة غانا ثم موزمبيق.

ويأتي منتخب مصر في الترتيب الثاني بالمجموعة برصيد نقطتين فقط، فيما يتواجد منتخب غانا، المتوج بكأس البطولة 4 مرات، في المركز الثالث بنقطة وحيدة، ثم منتخب موزمبيق في المركز الرابع بنقطة واحدة.

وفي الوقت الذي تنص فيه لائحة البطولة الأفريقية، على تأهل صاحب المركز الأول ووصيفه، وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى الدور التالي، فإن صراع التأهل في المجموعة الثانية إلى دور الـ16، أصبح محصورا بين مصر وغانا وموزمبيق.

أول مواجهة بين مصر والرأس الأخضر

ويتطلع منتخب مصر، للحصول على النقاط الثلاث في أول مواجهة يخوضها عبر تاريخه مع منتخب الرأس الأخضر، في المباراة التي يستضيفها ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر.

وتنطلق مباراة مصر والرأس الأخضر في تمام الساعة 10.00 مساء بتوقيت القاهرة، و11.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

من المقرر أن تذاع مباراة مصر والرأس الأخضر، عبر قنوات beIN SPORTS ، يوم الإثنين المقبل في كأس الأمم الإفريقية، بتعليق علي محمد علي.

منتخب مصر بدون “صلاح” في مواجهة الرأس الأخضر

ويدخل منتخب مصر المباراة دون نجمه الأبرز المحترف في فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي.

وغادر “صلاح” مباراة غانا بعد تعرضه لإصابة عضلية، ليغيب عن الفريق لمدة 10 أيام على الأقل، وفقا لما كشفه بيان صادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويضاعف غياب هداف الدوري الإنجليزي من صعوبة مهمة منتخب مصر، خاصة أن منتخب الرأس الأخضر أظهر تفوقا واضحا على منافسيه في الجولتين الأولى والثانية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد المنعم – أحمد حجازي – عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: إمام عاشور – مروان عطية – محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: – عمر مرموش – مصطفى محمد – أحمد سيد زيزو.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر

في حال فوز منتخب مصر على الرأس الأخضر، سيرتفع رصيد الفراعنة إلى 5 نقاط، وهو ما يؤهله مباشرة إلى دور الـ 16 دون النظر إلى نتيجة لقاء غانا وموزمبيق.

في حالة التعادل بين مصر والرأس الأخضر، سيصبح رصيد مصر 3 نقاط، ويصعد المنتخب المصري في حال نهاية مباراة غانا وموزمبيق بالتعادل.

وفي حالة الخسارة أمام الرأس الأخضر، من الممكن أن يصعد منتخب مصر لدور الـ16 كوصيف للمجموعة، وذلك حال انتهاء مباراة موزمبيق وغانا بالتعادل بدون أهداف أو 1 / 1.

وربما يغادر الفراعنة البطولة حال خسارته أمام الرأس الأخضر وانتهاء لقاء غانا وموزمبيق بفوز أحد المنتخبين، حيث سيصبح منتخب مصر في المركز الثالث، لكن حظوظه ستكون ضئيلة للغاية في تواجده ضمن أفضل ثوالث.