مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس في دوري أبطال أفريقيا 2025.. الموعد والقنوات الناقلة

يتأهب عشاق الكرة الأفريقية لمتابعة مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس، وهو لقاء من العيار الثقيل يقام في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس، تأتي بعد تعادل سلبي بين الفريقين في لقاء الذهاب الذي أُقيم على ملعب “سوكر سيتي” في جنوب أفريقيا.

بيراميدز يتسلح بخبرات لاعبيه

يسعى نادي بيراميدز المصري، إلى استغلال عامل الأرض، لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

ويعتمد الفريق المصري، على خبرات لاعبيه، خاصة فيستون ماييلي، ومصطفى فتحي، اللذين يشكلان قوة هجومية ضاربة في تشكيل الفريق الأزرق.

أورلاندو بايرتس.. خصم عنيد

في المقابل، يدخل نادي “أورلاندو بايرتس” الجنوب أفريقي، اللقاء بطموح الإطاحة بمضيفه المصري، معتمدا على انسجام تشكيلته، واستقراره الفني، بعد أن تخطى نادي مولودية الجزائر في الدور السابق.

رحلة الفريقين إلى نصف النهائي

تأهل نادي بيراميدز، إلى هذا الدور بعد تغلبه على الجيش الملكي المغربي، بينما وصل أورلاندو بايرتس، بعد تخطيه عقبة مولودية الجزائر، ليضرب الفريقان موعدًا في مواجهة نارية على بطاقة العبور إلى النهائي القاري.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس

تُقام المباراة الحاسمة مساء الجمعة 25 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي، على ملعب الدفاع الجوي (30 يونيو) بالقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس

تُنقل المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 6، كما يمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD.

وتُتاح أيضاً على قناة “أون تايم سبورت”، الأرضية للمشاهدين في مصر.

التعليق وطاقم حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس

أسندت قنوات “بي إن سبورتس”، تعليق المباراة للمخضرم علي محمد علي، فيما يدير اللقاء بتكليف من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، الحكم الجابوني، باتريس مبيامي، يعاونه الحكم الكاميروني، ألفيس نويبي كمساعد أول، والجابوني، بوريس ديستوجا كمساعد ثاني، و التنزاني، أحمد علي كحكم الرابع.

فيما يراقب المباراة السوادني، بشرى مأمون، والمنسق العام الجنوب سوداني، فيكتور لوال، من جنوب السودان، و كواديو بورو، من كوت ديفوار، كمراقب للحكام.

كما عين “الكاف”، لتقنية الفيديو، الجابوني، بيير أتشو، يعاونه الكيني، ستفين أونييانجو، والليبيري، إيمسيت فلان.